Dinosaurukset vetäneeet ennätysmäärän väkeä tiedekeskus Heurekaan: 300 000 kävijän raja rikki

Heurekassa on vieraillut tänä vuonna jo yli 300 000 kävijää, Heureka kertoo tiedotteessaan. Heureka viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhliaan, ja sen kunniaksi avattu dinosaurusnäyttely on ollut huippusuosittu.Jo näyttelyn avajaiskuukautena kävijöitä oli 61 000. Se oli Heurekan historian vilkkain helmikuu ja kaikkien aikojen neljänneksi vilkkain kuukausi. Tuo kuukausikohtainen kävijäluku on ylittynyt ainoastaan Heurekan avajaisvuonna 1989.Vuosittain Heurekassa vierailee keskimäärin 280 000 ihmistä. Nyt 300 000 kävijän raja ylittyi jo elokuun puolivälissä.esillä olevat isot vaihtuvat näyttelyt ovat kiinnostaneet ihmisiä. Jättimäiset dinosaurukset -näyttelyn lisäksi lokakuussa 2018 avattu terveysaiheinen Aivot narikasta! -näyttely on ollut yleisön suosikki.Dinosaurusnäyttely on esillä Heurekassa 15.3.2020 asti, ja Aivot narikasta! -näyttelyyn pääsee tutustumaan vielä syyskuun 20. päivään asti.