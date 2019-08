Vantaa

kaupunki kertoo sivuillaan, että suurimmassa osassa kouluja ilmanvaihtokoneet ovat olleet pois päältä koko heinäkuun ajan energiansäästön vuoksi. Tämä noudattaa viime maaliskuussa kouluille annettua ilmanvaihtosuositusta. Suosituksen tekivät Suomen suurimpien kuntien sisäilma-asiantuntijat.Suosituksissa kuitenkin mainitaan, että ilmanvaihtokoneet voi kytkeä pois päältä vain niissä kouluissa, joissa ei ole sisäilmaongelmia.Jos rakennuksessa on esimerkiksi kosteus- ja mikrobivaurioita, ilmanvaihto on hyvä pitää päällä jatkuvasti sen jälkeen ”kun on varmistettu ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus rakennuksen paineolosuhteisiin ja ilmavirrat tarvittaessa säädetty tasapainoon.”Vantaalla monissa kouluissa on todettu sisäilmaongelmia.”Kyllä, niissä kohteissa, missä seisauttamiselle ei ole todettu olevan estettä. Pelkästään oireilun perusteella ei ole syytä tehdä päätöksiä ilmanvaihdon jatkuvasta käytöstä. Vantaalla on muutamia kohteita, joissa ilmanvaihto on päätetty pitää päällä jatkuvasti siihen saakka, kunnes sisäilmakorjaukset päästään aloittamaan. Mutta koneet eivät ole olleet kokonaan pois päältä missään koulussa. Joka päivä ilmastointi on ollut päällä täydellä teholla tunnin ajan, kuten yleisohjeessa on esitetty.””Sisäilmatutkimusten perusteella ilmanvaihto on päällä joissakin kohteissa jatkuvasti. Mutta, jos sisäilmatutkimuksessa ei ole löytynyt kosteus- tai mikrobivaurioita, voi ilmanvaihdon kytkeä pois päältä, kun rakennusta ei käytetä. Sitä paitsi, jos rakennuksessa on hometta ei ilmastoinnilla voi vaikuttaa asiaan kovin paljon. Tärkeämpää on, että rakennuksessa ei ole suuri alipaine.””Pyrimme laittamaan myös wc-poistot pois päältä samaan aikaan ilmanvaihdon pääkoneiden kanssa. Ohjeistus on kuitenkin uusi, eikä niitä pysty kaikissa kouluissa noin vain kytkemään pois. Pikkuhiljaa käymme läpi tarvittavia muutoksia.””Jos kouluissa on ilta- tai viikonloppukäyttöä, silloin ilmastointi pidetään päällä. Jos jossain koulussa huomaa, ettei ilmastointi ole harrastuksen aikaan päällä, pitää siitä ilmoittaa kiinteistöhuollolle eli Vantaalla Vantille, joka tekee tarvittavat muutokset ilmanvaihdon aikaohjelmiin.”