Vantaa

Itsepalvelukirppis sai häädön, mutta 200:lle tavaroita myyvälle asiakkaalle ei kerrottu mitään: Leena Kaskella

Lanttilan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulosottovirastosta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asiakkaille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirpputorilla

Silvonen