Vantaa

Muutto ”maaseudun rauhaan” oli järkytys Marja Liedolle, nyt hän on asunut Martinlaaksossa 49 vuotta: ”Muutto o

Martinlaaksossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työuransa

”Miehet ovat juosseet kovaa, enkä ole jaksanut juosta heidän perässään. Parhaat perheenperustamisvuoteni taisin viettää Espanjassa.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liedon

Erityisen

”Kyllä se on omassa talossa niin, että kaveria ei jätetä. Pari asukasta on silti löytynyt lattialta.”

Hänen

Päivittyvä

”Mutta onhan se ymmärrettävää, että vanhoja rakennuksia täytyy purkaa, jos niistä ei pidetä huolta.”

Toisaalta

Harvassa

Martinlaakson