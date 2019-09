Vantaa

Romanivaikuttaja Angelica Vironen läksyttää ja kuuntelee romaninuoria Myyrmäessä: ”Mikset ole koulussa?”

”Moi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Terveyden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vironen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sitten

Nuorten

Virosen

Kipinä

Vironen