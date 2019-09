Vantaa

Matkustajan kannattaa ostaa Helsinki-Vantaalta viinaa, mutta huomattavan kallis suklaa on parempi jättää hylly

Lentokenttä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lentokentät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Duty free

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aiemmin

Mutta miten