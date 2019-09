Vantaa

Martinlaakson metsässä sammaloituu betonirakennelmien kokonaisuus, jonka käyttötarkoitusta ei tunnu tietävän k

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Martinlaaksossa

Lapsena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Betonirakennelmat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy