Vantaa

Käytännössä jo purkutuomion saanut Vaaralan kirkko pelastui, kun vantaalainen Seppo Vihinen puuttui peliin

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaaralan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaaralalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seurakunta

Kirkko

Vihinen