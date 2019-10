Vantaa

Kello yksitoista aamulla Taneli Lehtonen kaataa itselleen päivän 20. viinilasillisen: Sommelierin ammatin juur

Kello

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Taneli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lehtosella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Viininmaistamiseen

Viinistä

Tunnetuin

Viininmaisteluun

Lehtonen