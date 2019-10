Vantaa

Futisnuorten pelimäärät ovat kolminkertaistuneet 1980-luvusta: Minna Mehtolan perheessä on treenejä 20 tuntia

Harrastukset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liikuntalääketieteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Verrattuna

Yhtä

Myös