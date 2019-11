Vantaa

Myyrmäen keskustassa kävellään kivikautisten hautojen yllä: Hautaaminen on muuttunut hämmästyttävän vähän tuha

Vainaja

Vanhimmat

Vaikka

Varmaa

Ennen

Keskiajalla

Nykyisin

Helsingissä

Jonkinlaista

Lähteenä jutussa on käytetty Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n kirjaa Hautauskulttuuri Suomessa ja Vantaan kaupunginmuseossa avoinna olevaa näyttelyä Kohti tuntematonta. Näyttely on avoinna 17.4. asti. Näyttelyssä voi käydä kokeilemassa, miltä tuntuu levätä ruumisarkussa.