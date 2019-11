Vantaa

Rajatorpan koulun nimi vaihdetaan Vantaalla oppilaiden vastusteluista huolimatta

Vantaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aloitteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vantaalla