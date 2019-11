Vantaa

Petri Jaakola oli 16-vuotias kun oma isä joi itsensä hengiltä: ”Olen rakentanut isyyttä ilman mallia”, vuoden

Millä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmeisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvä isä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy