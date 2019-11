Vantaa

Tikkurilan uusi kirkko on harjakorkeudessa, vihkiäisiä vietetään vuoden kuluttua

Tikkurilan

Janne Silvast

Kirkkorakennuksessa

uuden kirkon huippu pilkistää jo rakennustelineiden välistä. Parikymmentä metriä korkean, suipon katon alla tehdään tällä hetkellä paikallisvalutöitä, kertoo kirkkoherra”Tarkoitus on, että vuoden päästä adventtisunnuntaina on kirkon vihkiäiset”, Silvast kertoo.Vuodessa on tehtävä vielä paljon, esimerkiksi saatava urut käyttövalmiiksi. Urkujen rakentaminen on jo käynnissä. Kokonaisuus on vielä purettava ennen kuin se voidaan rakentaa uudelleen Tikkurilassa. Pelkkä virityskin saattaa viedä useita viikkoja.”Oikein oivalliset urut on tulossa, urkutyöryhmämme on tehnyt hyvää työtä”, Silvast kehuu urkuja, jotka taipuvat perinteisen kirkkomusiikin lisäksi vähän laajempaankin skaalaan.toimivat Tikkurilan seurakunta, Vantaan ruotsinkielinen seurakunta sekä Vantaan seurakuntien palvelukeskus. Lisäksi kirkkoon avataan esimerkiksi kahvila.Työt ovat sujuneet aikataulun mukaisesti, ja Silvast uskoo seurakuntalaisten pääsevän tutustumaan uuteen kirkkoonsa suunnitelman mukaisesti.”Rakentaja sanoo vahvasti että olemme aikataulussa ja kirkko valmistuu ajallaan.”Kortteliin rakennetaan kirkon lisäksi asuntoja ja liiketiloja. Massiivinen rakennushanke jatkuu vielä ainakin vuoden 2021 ajan.Tikkurilan seurakunta toimii uuden kirkon valmistumiseen asti Vernissakadulla.