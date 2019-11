Vantaa

Kahvilaketju avaa Rekolaan paahtimon, jossa valmistetaan Vantaan omaa kahvia

Vantaalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päätöksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kahvilaketjun