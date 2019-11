Vantaa

Täydet linja-autot ajavat pysäkkien ohi Vantaalla – ruuhka-aikaan seisomapaikat loppuvat jo Tammiston kohdalla

Linja-autot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Peräkkäin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy