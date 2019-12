Vantaa

Koko perhe itki, kun Juan Alfaro, 16, lähti Argentiinasta vaihto-opiskelijaksi Vantaalle – Poika otti käyttöön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanhemmat ja kaksi pikkusisarta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Argentiinalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Argentiinassa