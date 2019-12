Vantaa

kohdan peruskorjaus yhdellä Suomen vanhimmista asfalttiteistä on palkittu vuoden paalutustyömaana.Voiton sai Vantaanjoen siltojen peruskorjaus ja Tuusulanväylän parantaminen joen ylityskohdassa. Korjaushankkeen yhteydessä vanhat puupaalut korvattiin teräsbetonipaaluilla ja paalulaatoilla, joita lyötiin maahan yhteensä 19 kilometrin pituudelta.Työmaa on nyt valmistumassa – lähes vuotta ennakoitua aiemmin – vaikka matkan varrelle osui useita vaikeuksia.Paalutuskoneet ovat korkeita ja usein niiden kaataminen lappeelleen riittää turvallisuusjärjestelyissä – mutta ei Venäjän presidentin Vladimir Putinin kohdalla. Poikkeuksellinen tilanne tuli vastaan, kun Putin vieraili Suomessa viime elokuussa tapaamassa presidentti Sauli Niinistöä. Tämän takia työt jouduttiin seisauttamaan hetkeksi kokonaan.”Presidenttisaattueen takia paalutuskoneet jouduttiin poistamaan työmaalta kokonaan, etteivät ne kaatuisi presidentin päälle”, Reijo Mustonen kertoo.Mustonen toimii Betoniteollisuus yhdistyksen paaluvaliokunnan puheenjohtajana, joka on valinnut vuoden paalutustyömaan palkinnon saajan vuodesta 2013 lähtien.Lisäksi Suomen tämänhetkinen EU-puheenjohtajuus on aiheuttanut työmaalla erikoisjärjestelyjä.on pääkaupunkiseudun merkittävin tieyhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Väylän liikennemäärät ovat parhaimmillaan 85 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.Väylän parantaminen Vantaanjoen ylityskohdassa jouduttiin tekemään hyvin ahtaissa olosuhteissa. Tiukasta aikataulusta ja suuresta liikennemäärästä huolimatta tietyö valmistuu nyt joulukuussa, vaikka sen alun perin piti valmistua vasta ensi vuoden lokakuussa.Mustonen kertoo, että työturvallisuus on ollut paaluvaliokunnan kantava teema viime vuosina. Se, että korjaustyö onnistuttiin tekemään vilkkaasta liikenteestä huolimatta turvallisesti ja aikataulussa, oli yksi merkittävä syy voittajan valintaan. Työmaan pääurakoitsijana toimi GRK Infra Oy.Väyläviraston mukaan kyseinen kohde kuului kiireellisyysluokkaan 1, eli sillä oli suuri riski vaurioitua nopeasti ajokelvottomaksi. Ennen korjausta ajoradalla oli havaittavissa epätasaisuutta, sillä siltojen penkereet olivat osittain painuneet. Kohtia oli korjattu lisäämällä asfalttia, jota oli paikoitellen jopa metrin paksuudelta.Mustonen kertoo paalutuksen tärkeydestä: ”Monet sanovat, ettei paaluja näy. Mutta silloin jos paalu pettää, kyllä se näkyy.”Esimerkiksi rakennukset voivat valahtaa vinoon, mikäli maa sen alta pettää. Paalut tekevät maasta tukevan ja kestävän.”Paalutus on usein täysin välttämätön työvaihe rakentamisessa.”