Vantaa

Kehnompikin metsänkävijä pääsee nyt Vantaalta kansallispuistoon: 126-metrinen terässilta johdattaa suoraan ump

Kehnompikin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Avajaistilaisuus

Tulevaisuudessa

metsänkävijä pääsee nyt helposti Sipoonkorven kansallispuistoon, sillä Kuusijärven uusi kevyen liikenteen silta on valmistunut. Yli kaksi miljoonaa euroa maksaneen sillan avajaisia juhlitaan lauantaina 14.12.Sillan avajaiset järjestetään Kuusijärven joulutapahtuman yhteydessä, joten odotettavissa on ruuhkaa parkkipaikalla. Vantaan kaupungin viestintäpäällikkö Milla Hamarin mukaan kaupunki halusi järjestää avajaiset ennen joulua, joten yhteinen juhla vaikutti järkevimmältä.”On totta, että parkkipaikka on ruuhkainen, mutta ajattelimme, että ihmisiä voisi olla vaikea saada liikkeelle parin päivän välein”, sanoo Milla Hamari.Hamari suosittelee paikalle tulijoille julkisen liikenteen käyttöä. Kuusijärven pysäköintialueelle mahtuu yli 200 autoa, mutta suosituimpina päivinä parkkipaikka täyttyy nopeasti.järjestetään 126 metriä pitkän sillan kupeessa joulutapahtuman päätteeksi kello 14.00.Tilaisuudessa on tarjolla muun muassa Vantaan Ladun paistamia lettuja ja tunnelmaa tuo TIMO Brass Band. Kuusijärven parkkipaikalta vie noin kilometrin mittainen tie sillalle asti.Vanhan Porvoontien ylittävä silta on valmistettu ruosteisen näköisestä teräksestä ja sen paino on 219 tonnia. Korkeutta sillalla on 20 metriä. Siltaa koristavat luontoaiheiset kuvioinnit, joita valaistaan pimeällä led-valoilla.sillalle voi hiihdellä, sillä tielle on tarkoitus tehdä latu jo tänä talvena, mikäli lunta sataa. Kävelijöiden ei tarvitse tampata latuja pilalle, sillä tiellä ja sillalla on tarkoitus olla omat reitit molemmille. Uutta reittiä ei ole vielä valaistu.”Sillan ympäristöön rakennetaan myös muita uusia liikuntareittejä. Niiden on tarkoitus valmistua kevään aikana”, kertoo Hamari.