Vanhaan kouluun muuttanut perhe yllättyi remonttikuluista: ensimmäisen talven öljylasku 10 000 euroa

ilma on harmaa, Keimolan vanhan ruotsinkielisen kansakoulun sisällä on valoisaa. Neljästä suuresta klassismin ajan ikkunasta tulvii sisään valoa joka säällä. Mutta kauneudella on hintansa, kuten talon omistajat Tiiti ja Kim Henriksson oppivat karvaasti ensimmäisen talossa asutun talven jälkeen.”Öljyä paloi 10 000 litraa ja oli leuto talvi, vain neljä pakkaspäivää”, kertoo Kim Henriksson.Kun öljyn hinta siihen aikaan oli noin euron litralta, oli remonttibudjetista puolet haihtunut savuna ilmaan. Pariskunta teki pikaisen päätöksen asentaa taloon maalämpö.”Se maksoi mutta oli sen arvoista. Ei talossa edelleenkään tarvitse hikeä pyyhkiä, mutta sähkölaskut putosivat silloin 2 500 euroon”, kertoo Kim Henriksson.koulu eli Käinby Folkskola rakennettiin vuonna 1925. Oppivelvollisuuslain tultua voimaan 1921, uusia kouluja tarvittiin paljon ja nopeasti. Jotta kouluja saatiin pystyyn riittävän vilkkaasti, valtio tarjosi kunnille avuksi tyyppipiirustuksia.Keimolan koulu on rakennettu tällaisten tyyppipiirustusten pohjalta. Koulun alakerrassa on kaksi suurta luokkahuonetta ja keittiö. Rehtorin yksityiset tilat olivat yläkerrassa. Nykyisin yläkerrassa on kolme makuuhuonetta, vessa ja olohuone. Koulu on yhä pääpiirteiltään lähes alkuperäisessä asussaan. Vain tasakattoinen eteis- ja wc-tila on lisätty 1970-luvulla.Henrikssonit ovat tehneet sisäremonttia talossa ajan kanssa. Ulkopuolista apua ei ole käytetty, koska remonttikassa kului öljyyn, maalämpöön ja hormien kunnostukseen.”Kolmisen vuotta remontoin taloa kaiken sen ajan, jolloin en ollut päivätöissä. Neljäntenä vuotena töistä lähtiessäni aloin jo matkalla ahdistua, että ei taas remonttia.”Henrikssonit, tai oikeastaan Kim, sillä Tiiti ei taloa juuri remontoi, päätti hidastaa tahtia ja hyväksyä sen, että tekemättömien asioiden listalla on aina sata asiaa odottamassa, eikä vanhassa talossa tule koskaan valmista.”Jos ei ole 200 000 euron remonttibudjettia, kyllä tämä vaatii tietynlaista hulluutta”, sanoo Kim Henriksson.muutto vanhaan taloon ei ollut sattumaa tai hetken mielijohde. Kun Henrikssonit pistivät hynttyyt yhteen, oli perheessä kolme lasta. Perhe kasvoi kahdella yhteisellä lapsella, ja pari alkoi haaveilla muutosta omakotitaloon. Kun päätös vanhan talon etsimisestä oli tehty, pariskunta ryhtyi töihin.”Myimme kerrostaloasuntomme ja kesämökkimme, ja muutimme vuokralle”, kertoo Tiiti Henriksson.Pari kierteli systemaattisesti pääkaupunkiseudun vanhoja taloja ja tarttui heti puhelimeen, kun sopiva yksilö osui kohdalle. Sellainen löytyikin Kirkkonummelta. Paikka oli entinen maatalon päärakennus, joka oli toiminut jo vuosia poliisien koulutuskeskuksena.”Kävimme nostamassa myyjän kanssa sovitun käsirahan ja olimme autossa menossa allekirjoittamaan ostopapereita, kun myyjä soitti, että heille on tullut parempi tarjous”, kertoo Tiiti Henriksson.Tarjouksen korottamiseen ei ollut varaa, joten uusi koti piti unohtaa.”Yrjöt kurkussa ajoimme kotiin”, sanoo Kim Henriksson.Keimolan koulu löytyi, se ei ollut myynnissä, eikä omistaja, Vantaan kaupunki, ollut halukas myymään sitä. Henrikssonit eivät tästä lannistuneet.”Vuoden verran kävimme ’haluamme ostaa, ette halua’ -keskustelua kaupungin kanssa.”Vihdoin vuonna 2007 kaupunki suostui myymään tyhjillään olleen koulun. Yläkerrassa vuokralla asunut iäkäs opettajapariskunta oli jo vuotta aiemmin muuttanut paremmin varusteltuun asuntoon. Koulussa ei nimittäin ollut lainkaan juoksevaa vettä ja peseytyminen tapahtui ulkosaunassa. Kauppaan kuului ehto, että perheen on ensin asuttava talossa vuokralla, jotta he näkevät, millaista taloa he ovat ostamassa.”Soitimme putkimiehelle heti ensimmäiseksi. Mutta ei meille vieläkään tule taloon juomakelpoista vettä. Joudumme hakemaan veden Kivistön alueen vesipisteestä tai kaupasta”, kertoo Tiiti Henriksson.kaverit kuulivat, että perhe oli muuttanut vanhaan kouluun, alkoivat he vaatia tupaantuliaisia.”Me olimme, että ei, älkää tulko, ei meillä ole edes tarpeeksi suurta pöytää!” muistelee Kim Henriksson.Tästä lausahduksesta avautui Kim Henrikssonille täysin uusi ura. Tuparivieraille oli äkkiä saatava pöytä. Nopea kierros kaupassa sai Henrikssonin tarttumaan poraan.”Isot lankkupöydät maksoivat niin paljon, että päätin tehdä pöydän itse.”Henriksson nappasi ensimmäiset vastaan tulleet lankut ja nikkaroi niistä pöydän. Kiire oli niin kova, että maalikerroksia kuivatettiin föönillä. Kun vieraat saapuivat, he ihastuivat pöytään, ja Henrikssonille alkoi tulla pyyntöjä tehdä heillekin samanlainen pöytä.”Pöytiä pyysivät ensin kaverit. Siinä vaiheessa, kun kavereiden kavereilta alkoi tulla pyyntöjä, oli aika pistää firma pystyyn.”myynnin ja maahantuonnin ammattilainen jätti työnsä 2014. Nykyisin elanto tulee Käinby1925-puupöytien valmistuksesta. Muutama vuosi sitten, kun mukaan tuli pellavatuotteiden myynti, myös Tiiti Henriksson siirtyi oman yrityksen palvelukseen. Tulevaisuudessa tuotteille on tarkoitus rakentaa myymälä vanhaan ulkohuussiin.Remontointi ei lopu tähän, sillä edessä on myös vanhan saunan kunnostus. Vaikka vanha talo on ikuisuusprojekti, ei Tiiti Henriksson miettisi sekuntiakaan, lähtisikö uudestaan samaan projektiin. Kim sen sijaan ei ole yhtä varma.”Ehkä voisimme vaihtaa osia? Minä hoitaisin lapsia ja Tiiti tekisi remonttia”, Kim sanoo ja nauraa päälle.