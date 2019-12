Vantaa

Vantaalaisperhe kokeili elää ilmastoystävällistä arkea: ”Ei tässä pimeään, kylmään telttaan nälissään tarvitse

Suomalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruokatottumusten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokeiluun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokeilussa

vuosittainen hiilijalanjälki on keskimäärin kymmenen tonnia. Kestävän kulutuksen taso olisi kaksi ja puoli tonnia.Vantaalla kokeiltiin keinoja päästä tähän tavoitteeseen kansainvälisessä projektissa, johon osallistui 12 kotitaloutta. Ne pyrkivät vähentämään hiilijalanjälkeään kuukauden ajan.Yksi kokeiluun osallistuneista oli Vaaralassa asuva perhe. Tarja Turkulainen ja Ossi Porri sekä heidän 12-vuotias tyttärensä Suvi elivät lokakuun tavallista ympäristöystävällisemmin.Ilmastokysymyksiä ajateltiin perheessä jo valmiiksi paljon ja kotitalouden päästöt olivat keskivertoa pienemmät. Silti kokeilu toi arkeen muutoksia.”Sanoisin, että sillä oli vaikutusta”, Ossi Porri sanoo.Perheessä kokeiltiin esimerkiksi ruoan kotitilausta ja julkisen liikenteen käytön lisäämistä. Nyt Ossi Porri pyöräilee reilun kymmenen kilometrin matkan kotoa Vapaalasta töihin Ilmalaan entistä useammin.ja liikkumisen lisäksi suuren päästöluokan muodostavat tavarat. Kokeilujakson aikana perhe innostui käymään omaisuuttaan läpi pohtien, voisiko joku muu hyötyä heille turhasta tavarasta.”Pari tavaraluokkaa saatiin kyllä konmaritettua”, Porri kertoo.Konmarittaminen viittaa japanilaisen Marie Kondon kehittämään järjestelymetodiin, jossa iloa tuottamattomat tavarat heivataan surutta menemään.Porrien versiossa tavarat hoidettiin kuitenkin kierrätykseen. Muutenhan karsimisesta ei olisi edes ollut ympäristön kannalta mitään hyötyä.”Se mikä itselle on ehkä vähän ylimääräinen ja lojuu varastossa, voi tietysti jollekin toiselle olla ihan käyttökelpoinen”, Porri pohtii.perhe päätyi Ossi Porrin päähänpiston kautta. Hän kuuli kokeilusta paikallisesta Facebook-ryhmästä ja päätti ilmoittaa perheen mukaan nähdäkseen, voisivatko he muuttaa arkeaan vielä ympäristöystävällisempään suuntaan.”Ajattelin, että no mikä ettei.”Porrin onneksi muu perhe lähti kokeiluun mielellään. Muutokset olivat verrattain pieniä, sillä tavoitteena ei ollut pudottaa hiilidioksidipäästöjä kuukaudessa kahteen ja puoleen tonniin.”Idea olikin vähän se, että älä edes yritä ihan kaikkea nyt heti”, Porri sanoo.Autoilevan, kierrättämistä karttavan, trooppisissa lämpötiloissa kotonakin viihtyvä lihansyöjän ei kannata yrittää saavuttaa päästötavoitetta nopealla muutoksella, Porri pohtii. Pysyvä muutos on kyllä mahdollinen, mutta sen on tapahduttava vähitellen.”Tärkeämpää on ne pienet muutokset ajan myötä.”osallistujien päästöjä arvioitiin ennen ja jälkeen kokeilujakson. Porri kehuu alussa tehtyä päästöpalapeliä, jonka avulla oli helppo hahmottaa kunkin päästöryhmän suuruus.Kaikki ympäristöteot eivät ole samanarvoisia, joten eri päästöryhmien suuruuden kartoittaminen antaa osviittaa siitä, mistä on helpompi vähentää.”Toinen jättää kaukomatkan tekemättä, toinen ottaa laturin irti seinästä ja ero on ehkä tuhatkertainen”, Porri kuvailee erilaisia ympäristötekoja.Keskimäärin kokeiluun osallistuneet kotitaloudet onnistuivat pudottamaan hiilijalanjälkeään 14 prosenttia, reiluun viiteen tonniin. Porrin perheen päästöt ovat jo selvästi alle keskiarvon, mutta arki on silti tavallista.”Ei tässä nyt ihan pimeään, kylmään telttaan nälissään tarvitse muuttaa asumaan”, Porri huomauttaa.”Tämä ei ole länsimaisen elämäntavan loppu.”