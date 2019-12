Vantaa

Timo Vainikaisella on erikoinen kapistus eteisen pöydällään. Se on noin sata vuotta vanha puristusvoimamittari, eli vanhan ajan voimapeli.Siinä on kahva, jota puristetaan ja tämän jälkeen mittarin viisari nousee voiman suuruiselle lukemalle. Mittari ulottuu enimmillään lukuun 500 asti, mutta tiettävästi kukaan ei ole sinne asti päässyt. Tämänhetkinen ennätys on Vainikaisen mukaan 485.Jos joku onnistuisi puristamaan konetta suurimpaan lukuun asti, siitä pitäisi kuulua sähköisen kellopelin soittama laulu. Sitä Vainikainen ei ole kuullut, vaikka konetta ovat kokeilleet monet hänen voimailua harrastavat ystävänsä.Vaikka mittari itsessään on tänä päivänä harvinainen keräilytuote, Vainikainen päätti ettei tarvitse sitä enää. Siitä eroon pääseminen ei kuitenkaan ollut niin yksinkertaista. 2 400 euroa maksava puristusvoimamittari ei jostakin syystä houkuttele verkossa ostajia.”En ole saanut ensimmäistäkään yhteydenottoa, ehkä se on tuo pirun kallis hinta”, pohdiskelee Vainikainen.kyljessä on taulukko, joka kertoo mikä luku vastaa mitäkin ammattia voimaltaan.Mittarissa luetellut ammatit ovat muuttuneet sadassa vuodessa paljon tai kadonneet lähes kokonaan, mikä tekee mittarista huvittavan. Tämän mukaan voimakkuudeltaan keskiluokkaa ovat esimerkiksi mekaanikko, insinööri, leipuri ja kauppias.Nykypäivänä vastaavanlaiseen koneeseen luultavasti kirjattaisiin hieman toisenlaisia ammatteja. Esimerkiksi kirjansitoja ja kutoja ovat ammatteja joita harvemmin enää nähdään.Lisäksi ammattinimikkeisiin, kuten virkamies ja kivimies, on viime vuosina koitettu tehdä muutoksia, jotta ammatti ei sitoutuisi henkilön sukupuoleen.Puristusvoimamittarin logiikan mukaan räätälin hauis ei pääse kehittymään, sillä kädessä pysyy vain neula. Vastaavasti merimies on yksi voimakkaimmista ammateista, sillä merimiehet joutuvat nostelemaan painavia kontteja ja kiskomaan köysiä.Kaikista voimakkain ammatti koneen mukaan on atleetti, eli kehonrakentaja.on tämä hämmentävä kone? Se liittyy hänen intohimoonsa.Vainikaisen harrastuksiin kuuluvat vanhojen pelikoneiden ja automaattien keräily. Hänen olohuoneen seinällä riippuu muun muassa Suomen ensimmäisiä pajatso-kolikkopelejä ja lisäksi erilaisia vanhoja flippereitä.Mittari löytyi noin viisi vuotta sitten antiikkiliikkeestä Iso Roobertinkadulla, joka erikoistui vanhoihin leluihin ja peliautomaatteihin. Liikkeen silloinen omistaja myi Vainikaiselle puristusvoimamittarin samaan hintaan kuin nykyinen pyyntihinta on.Vainikainen kuitenkin painottaa, että hän tietää useita muita keräilijöitä, joilta löytyy kotoaan suurempi kokoelma nostalgisia pelihärveleitä.Vainikaista ei haittaa, että mittari ei ole mennyt kaupaksi, sillä hän pitää sitä harvinaisena keräilyaarteena.