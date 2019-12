Vantaa

kotiavaintaan nyrkissään tiukasti ja purskahtaa kyyneliin.”Minä olen tämän vuoden joululahjani saanut. Voin hyvin ja pystyn hengittämään, se on muuten ihana tunne.”Taina, 55, on saapunut kiittämään henkilökuntaa Vantaan Koisorannan palvelukeskukseen, jossa hänen elämänsä sai uuden käänteen alle kaksi vuotta sitten. Silloin hengittäminen oli vaikeaa. Aiheen arkaluonteisuuden vuoksi Taina esiintyy artikkelissa ilman sukunimeään.Häntä jännittää omien sanojensa mukaan, vaikka ulkopuolinen ei sitä huomaa. Taina on iloinen ja nauraa paljon. Syy on ilmeinen: hänellä on vihdoin oma koti, johon hän muutti viime heinäkuussa.Koisorannan palvelukeskus on Vantaan ainoa asunnottomille tarkoitettu hätäsija. Keskuksessa tarjotaan apua asunnottomille kolmella eri tavalla, joista matalin on kaikista akuutein asumispäivystys.Taina tuli päivystykseen siskonsa saattelemana vuoden 2018 alussa suuresta häpeästä ja järkytyksestä huolimatta. Siitä hetkestä alkoi suuren vyyhdin purkaminen. Taina itki paljon, kunnes suru alkoi helpottaa. Hän keskusteli tilanteestaan hoitohenkilökunnan kanssa ja piti välillä lepopäiviä., jota hän ei itse tunnistanut. Hän oli vuosi toisensa perään sysännyt ikävät asiat taka-alalle ja lopulta raja tuli vastaan jaksamisessa.”Olihan se järkytys tulla tänne, vaikka vastaanotto oli hyvin lämmin. Ajattelin itsestäni, että Taina pitikö tämäkin kokea? Jossakin vaiheessa ymmärsin, että minun ei tarvitse hävetä mitään, koska elämässä voi sattua ja tapahtua kaikenlaista.”Kaikki meni Tainan mukaan pieleen, kun elämässä tapahtui nopeasti suuria muutoksia. Monen kymmenen vuoden työsuhde vakuutusyhtiössä päättyi ja samalla alta lähti työsuhdeasunto. Lisäksi yli neljän vuoden parisuhde kariutui. Taina tunsi jääneensä yksin, eikä voinut hyvin.Hän asui hyvän ystävänsä luona evakossa ja oli näin ollen asunnoton, vaikka katto pään päältä löytyikin. Tämä on kaikista yleisin asunnottomuuden muoto Suomessa. Viime vuonna 65 prosenttia asunnottomista asui tilapäisesti tuttavien ja sukulaisten luona.voi saapua puolenpäivän jälkeen omasta kunnosta riippumatta, mutta vastaanotolla kaikki päihteet ja teräaseet takavarikoidaan. Kaikki 22 tilapäistä nukkumapaikkaa täytetään tulojärjestyksessä.Jokaiselle päivystykseen saapuvalle tehdään hoidon- ja kuntoutustarpeen arviointi mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Keskus tarjoaa ilmaiseksi aamu- ja iltapalan, mutta muuten kaikki on omakustanteista.Naiset ja miehet ovat jaettu omille puolilleen. WC-tiloja valaisevat siniset lamput, jotka estävät huumeiden käytön.”Kaikki ketkä yöpyvät päivystyspuolella, heillä on oikeus jäädä aamulla taloon viettämään päihteetöntä päivää kello 16:een asti”, kertoo Palvelukeskuksen esimies Päivi Råman.Tämä on hyvin yleistä – aina joku jää lepäämään.Råman sanoo, että nykyisin yhä useampi tulee vastaanotolle muista kuin päihdeongelmista johtuen, kuten Taina. Ennen kaikki olivat Råmanin mukaan pelkkiä päihderiippuvaisia, mutta nykyisin asukaskunta on vuosi vuodelta nuorempaa ja koulutetumpaa.”Me kohtaamme kaikista syrjäytyneimpiä asiakkaita verrattuna muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Osa tänne tulevista on todella huonossa kunnossa. Kaikki eivät tule päihdeongelmista johtuen, vaan syyt voivat olla avioerosta asunnon menetykseen tulipalossa. Tämä on talo, joka kohtaa monenlaisia ongelmia.”keppien kanssa tuttuun huoneeseen, ryhmätilaan, jossa on nojatuoleja ja pieni keittiö. Taina on ollut lonkkaleikkauksessa, jonka takia hän liikkuu hitaasti ja varovasti.”Täällä huoneessa on naurettu ja itketty paljon.””Olen aina ollut vahva ihminen, vaikka olenkin herkkä. Ajattelin, että eihän minulla voi mitään olla. Sitten, kun tulin tänne eräs henkilökunnan jäsenistä kertoi, että minulla on masennus. Työnsin kaiken aina sivuun: enää en työnnä.”Perhe on aina pysynyt Tainan tukena. Hänellä on kaksi aikuista lasta: poika ja tytär. Hänen äitinsä asuu Helsingissä ja isä on kuollut. Onnea elämään on tuonut myös alle kahden vuoden ikäinen lapsenlapsi, joka teki Tainasta mummon.Käänteentekevä hetki oli, kun hänen poikansa kertoi, että haluaa pystyä sanomaan lapselleen jonakin päivänä, että menevät mummon luokse kylään. Tämä motivoi Tainaa laittamaan asiat kuntoon, jotta voisi olla ylpeä mummo jälkikasvulleen.Taina kertoo, että muutos on lähtöisin itsestä.Esimies Råman on samaa mieltä asukkaiden oma-aloitteisuudesta.”Vaatii hyvin paljon työtä järjestää elämä kuntoon. Kysyn asiakkailta välillä, minkälaista tarinaa haluat, että huomisesta lähtien sinusta lähdetään kirjoittamaan. Kuljemme asiakkaiden kanssa hetken aikaa samaa matkaa ja olemme välikapulana”, Råman painottaa.on toiminut 11 vuotta, ja päivystyksen lisäksi siellä on muitakin päihteettömiä asumisyhteisöjä asunnottomille.Asumispäivystyksestä seuraava askel on Arvi-asunto, eli väliaikainen 1–4 kuukauden pienyksiö, jossa asukkaan elämäntilannetta arvioidaan päihteettömässä yhteisössä ja tehdään kuntoutusohjelma. Arvi-asuntoja on Koisorannassa 11 kappaletta, joista kaksi paikkaa on irrotettu päivystyskäyttöön suuren kysynnän vuoksi.”Ajatus on se, että jos asukas jää Arviin asumaan, hän innostuisi raittiista elämästä päihteettömässä yhteisössä. Arvi-yhteisössä henkilökunta käy säännöllisesti yksilökeskusteluja asukkaiden kanssa, jossa noudatetaan kuntoutusohjelmaa.”Pitkäaikaisin vaihtoehto on Koisokoti, joita on Koisorannan palvelukeskuksessa kahdeksan kappaletta. Se on 18 neliömetrin yksiö, jossa asukas asuu määräaikaisella vuokrasopimuksella hoitohenkilökunnan seurattavana enimmillään kolme vuotta. Tämän jälkeen olisi toivottavaa, että asukkaan tilanne olisi edistynyt parempaan päin.Kaikki nämä vaihtoehdot löytyvät Koisorannan palvelukeskuksen sisältä.Esimies Päivi Råman kertoo, että kaikki paikat ovat tällä hetkellä täynnä, ja usein päivystyksen yösijatkaan eivät riitä kaikille sitä tarvitseville.”Ennen meidän kaikki asukkaat olivat päihdetaustaisia, nykyään ei todellakaan ole. Viime vuonna 39-vuotiaiden ikäryhmä oli kaikista suurin. Arvelen sen johtuvan siitä, että varhaisessa vaiheessa ruvetaan käyttämään päihteitä ja ajaudutaan syrjäytymiskierteeseen. Nuorten asunnottomuus voi näkyä myös sillä, että tullaan tänne kasvukeskuksiin ennen kuin on asuntoa tai opiskelupaikkaa”, Råman selittää.Lisäksi hän kertoo yllättyneensä, että kaikista viime vuoden asiakkaista noin 80 prosenttia oli ammattitaitoisia.kaikki Koisorannan vaiheet läpi, kunnes sai tämän vuoden heinäkuussa tuetun oman kodin. Tuetussa kodissa on henkilökunnan apua tarjolla aamusta iltapäivään asumiseen liittyvissä ongelmissa.”Minulla on vieläkin paljon kysymyksiä ja tarvitsen apua, se ei hävetä yhtään. Haluan töihin heti, kun tämä lonkka tulee kuntoon”, Taina kertoo haaveistaan palata työelämään.