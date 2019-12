Vantaa

Valkoisena hohtava lähde oli janoisten vantaalaisten luontoaarre – nähtävyys katosi vedenottamon alle, sitten

Olipa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällä hetkellä

Mutta entä lähde