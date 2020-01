Vantaa

Yksi Suomen vanhimmista kansakouluista nousi pankkimiehen maatilalle 1900-luvun alussa: Nyt Vantaalla pohditaa

Vantaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuomelan koulun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lakkauttamispäätöksen