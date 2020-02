Vantaa

Tikkurilan keskellä seisoo tyhjiä unelmatontteja, joille ei ole tehty mitään – Nyt kaupunki lyö pöytään hulppe

Tikkurilan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vantaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vielä ei tiedetä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aikaisemmin