Seurakunta vei uuden kirkkojakkaran kaljakuppilaan ja kysyi, onko siinä hyvä istua – Kansa vastasi: Aika pieni

ollaan ajoista, jolloin kirkko varoitteli viinan kiroista kaljaa kittaavia seurakuntalaisia. Nyt kirkko itse jalkautui kuppilaan, ja mukana kirkon työntekijöillä oli oma jakkara.Tikkurilan rakenteilla olevaan kirkkoon on tulossa puiset yksinkertaiset tuolit. Ennen käyttöönottoa tuolimalli vietiin testikierrokselle eri paikkoihin.”Mietimme, että mikä voisi olla paikka, jossa ihmiset malttavat istua vähän pidempään ja päädyimme muun muassa pubiin”, kertoo Tikkurilan seurakunnan kirkkoherraPubin lisäksi tuoli vietiin istuttavaksi Bio Grand -elokuvateatteriin ja Vantaa-infoon. Lisäksi se on ollut Tikkurilan seurakunnan väistötiloissa Vernissakadulla. Silvastin mukaan kirkonpenkin tuominen pubiin ei ole herättänyt seurakuntalaisissa pahennusta.”Ihmisten mielestä on ollut kiva idea tuoda tuoli etukäteen testattavaksi”, Silvast sanoo.mukaan tarkoitus on saada kirkkoon tuoli, jolla on oikeasti hyvä istua myös pidempiä aikoja.”Toisinaan huonekalujen suunnittelussa mennään ulkonäkö edellä, ne ovat hienoja silmille, mutta niissä on epämiellyttävä istua. Testituoli on vielä aika ruma, sillä puumateriaali ei ole se, mikä lopullisessa tuolissa tulee olemaan.”Testituolissa puun syyt näkyvät selvinä laikkuina, sillä materiaalina on käytetty mäntyä. Valmiin tuolin puupinta on sileämpi, sillä siinä materiaalina on tarkoitus käyttää eurooppalaista saarnia. Tuolin on suunnitellut suomalainen yritys.Palautetta tuolista on tullut noin viideltäkymmeneltä istujalta. Silvastin mukaan yleiskuva on se, että tuoli sopii hyvin pienemmille ihmisille, mutta isommille se ei ole yhtä hyvä. Tuoliin aiotaan tehdä parannuksia istujien antamien kommenttien perusteella. Tuolin selkänojaa levennetään ja alalaitaa pyöristetään.