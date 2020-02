Vantaa

Oli kaaos, josta syntyi unelma: Kurditaustainen Helen Hamzaaghaei, 16, osoittaa mieltään mittatilausasussa ja

Eduskuntatalon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hamzaaghaeilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helen

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006386231.html

Hamzaaghaei