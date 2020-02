Vantaa

Juna-aseman katosta vuotaa vettä liukuportaisiin siihen tahtiin, että ”siinä olisi voinut suihkun ottaa”

Aviapoliksen

Vantaan

Jan Pirttijärvi

https://www.hs.fi/kaupunki/vantaa/art-2000006411409.html