Vantaa

Vantaalla on parkkipaikka, jonne juuri kukaan ei uskalla jättää autoaan

Vantaan

Parkkipaikalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/vantaa/art-2000006372514.html

Pysäköintialueesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy