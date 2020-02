Vantaa

Mitä varten te olette siellä, kysyi Terttu Paavola pihalleen putkahtaneelta ihmisjoukolta – Mobiilipeli ajoi a

”Olin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilanteeseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/helsinki/art-2000006408057.html