Haluatko tietää jonkun Vantaan tiennimen historian? Laita meille sähköpostia osoitteeseen jonna.hovi-horkan@hs.fi, niin yritämme selvittää asian.

Eletään 1700-lukua. Suomessa riehuu ensin isoviha ja sitten pikkuviha. Venäläiset ryöstävät ja tappavat ihmisiä pitkin Suomea.

Ihan koko aikaa ei kuitenkaan jaksa ryöstellä, välillä on levättävä ja syötävä. Lepoa varten venäläiset perustavat sotilasleirejä, joihin he rakentavat majoja, joissa on kiviuuneja. Kiviuuni, eli kansanomaisesti ryssänuuni, on kätevä, sillä se lämmittää majan ja siinä voi valmistaa ruokaa. Uuneissa paistetaan leipää ja kuivataan kaloja.

Vuonna 2019 vantaalainen Iida Rekunen astelee pitkin Maauunintietä ja miettii, miksi tiellä on niin kummallinen nimi.

”Olen kuullut, että jossain siellä on ammoisina aikoina ollut maauuni, mutta varma en ole”, sanoo Rekunen HS Vantaalle lähettämässään meilissä.

Vastaus Rekosen kysymykseen on, kyllä, paikalla on ollut maauuni.

”Ennen Kulomäen rakentamista metsästä löytyivät niin kutsutun ryssänuunin jäänteet”, kertoo Vantaan kaupungin aluearkkitehti ja nimistöasioiden vastaava Timo Kallaluoto.

Mutta syy uunin rakentamiselle ei ole yhtä selvä. Voi olla, että uunit ovat pikkuvihan ajalta, mutta voi myös olla, että ne on rakennettu myöhemmin.

”Ne voivat olla Venäjän vallan ajalta joko vuosilta 1857–62, jolloin rakennettiin rautatietä Hämeenlinnaan, tai 1910-luvulta, jolloin vietiin puuta Pietariin.”

Kulomäessä ei tiedetä olleen venäläisten leirejä iso- tai pikkuvihan aikoihin, toisin kuin nykyisen Honkanummen hautausmaan kohdalla, jossa oli venäläisten leiri pikkuvihan aikaan vuonna 1740. Se ei silti tarkoita, että Kulomäessä ei olisi ollut venäläisten leiriä, saattaa vain olla, että tiedot siitä ovat kadonneet ajan jalkoihin. Mutta on myös kolmas mahdollisuus.

”Paikalla on saattanut olla tilattoman väestön asumuksia. He ovat asuneet osittain maahan kaivetuissa taloissa, joita kutsuttiin nimellä mäkitupa. Mäkituvasta noin neljännes koostui uunista nurkassa”, kertoo Vantaan kaupunginmuseon arkeologi Andreas Koivisto.

Oli uunien rakentamisen syy mikä tahansa, uuden asuntoalueen tiennimeksi päätettiin vuonna 1968 antaa vanhojen aikojen kunniaksi Maauunintie. Tie valmistui vuonna 1974. Pikku hiljaa sen varrelle nousi kerros-, rivi-, ja omakotitaloja.