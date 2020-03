Alexander Trivedi on kokki, sisällöntuottaja ja ruokakirjailija, joka tuntee Vantaan ravintolat. Kuva: Kimmo Penttinen

Tikkurilan Zillassa riittää perjantaina lounasaikaan asiakkaita, jotka lappavat lautaselleen värikkäitä salaatteja ja pizzaa. He ovat, ehkä tietämättään, osa Vantaan ruokakulttuurin suurta vallankumousta.

”Ihmisistä on tullut järkevämpiä buffet-asiakkaita”, sanoo ruoka-alan monitoimimies Alexander Trivedi lounaslautasensa ääressä.

Trivedi on asunut koko ikänsä Vantaalla ja seurannut kotikaupunkinsa ruokatarjonnan kehittymistä.

Kun hän opiskeli suurtalouskokiksi 2000-luvun alun Vantaalla, myivät ravintolat lähinnä mahdollisimman paljoa ja mahdollisimman halvalla. Pizzojen juustokuoren alle kätkeytyi vähintään neljää eri lihaa, ja koko lätty maksoi reilusti alle kymmenen euroa.

Lounaalla meno muistutti ruotsinlaivaa. Navat vedettiin täyteen hyvällä halulla, mutta kovinkaan kummoista muistijälkeä ei ateriasta jäänyt.

Parissa vuodessa tilanne on muuttunut, mutta mielikuvat laahaavat perässä.

”Mielikuvallisesti Vantaalla ei ole mitään”, Trivedi sanoo.

Todellisuudessa Vantaalta löytyy paljon käsin ja rakkaudella tehtyä ruokaa: hapanjuuripizzoja, hampurilaisia ja tuoretta sushia.

”Ei tarvitse olla hippi tai kasvissyöjä halutakseen syödä joskus salaattia ravintolassa.”

Nyt lounaspaikaksi valikoitunut Zilla on esimerkki kehityksestä. Trendikkäästi sisustetussa ravintolassa tarjoillaan napolilaisessa kiviuunissa paistettua pizzaa.

”Talossa tehty, talossa tehty, talossa tehty”, Trivedi luettelee osoitellessaan lautasensa sisältöä.

Restonomiksi valmistunut Trivedi toimii nykyään pääosin sisällöntuottajana. Kokemusta hänellä on eri paikoista lounasruokaloista ja avokeittiöistä Stockmannin demokeittiöön.

Trivedi perusti blogin, jossa julkaisi omia reseptejään. Vähitellen blogista alkaneesta sisällöntuotannosta tuli hänen työnsä. Nyt Trivedi tekee yhteistyötä eri yritysten kanssa esimerkiksi reseptikehittelyssä. Viikonlopulle hänellä on materiaalinaan kaksikymmentä kiloa viineritaikinaa.

Zillan lounaan erikoisuus on hapanjuureen leivottu pizzapohja. Kuva: Kimmo Penttinen

Aiemmin Zillan tiloissa toimi S-ryhmän Rosso. ”Korttiketjujen” ravintoloita on Tikkurilassa enää verrattain vähän.

Syyksi tähän Trivedi näkee kulttuurin muutoksen. Vanhempi väki on lojaalia ja käy mielellään paikoissa, joissa voi aterian päätteeksi vilauttaa etukorttia. Nuoret taas kokeilevat useammin jotain uutta.

Ennen Tikkurilassa oli paljon parkkipaikkoja ja vähän vaihtelua, joten lounaspaikaksi kelpasi mikä tahansa työpaikan lähellä, Trivedi sanoo. Laatu ja tarjonta olivat suunnilleen samaa kaikkialla, joten kovaa kilpailua ei ollut.

Nyt uudet toimijat hivuttavat tasoa ylöspäin. Jos naapurissa aletaan paistaa pihvejä hiiligrillillä, ei omien asiakkaiden lautasille voi asetella mikrotettuja valmispurilaisia.

Vantaalla kilpailu on lounaan sanelemaa ja syöjät aiempaa vaativampia. Ruoka ei ole enää vain fyysisen työn vaatimaa polttoainetta, joten siltä odotetaan enemmän kuin ennen.

”Enää ei riitä, että on sama buffet kuin muilla, vaan pitää olla vähän parempi”, Trivedi sanoo.

Ainakin salaattipöytä on ehdottomasti oltava, eikä siitä saa puuttua väriä. Ravintoloista ei haeta vain mahdollisimman korkeaa kalorimäärää, vaan kokonaisvaltaista ateriaa.

”Ei tarvitse olla hippi tai kasvissyöjä halutakseen syödä joskus salaattia ravintolassa.”

Lounasbuffetien suosion taustalla on usein myös helppous: annoksen saa koottua mieleisekseen nopeasti. Kuva: Kimmo Penttinen

Terveellisempiä vaihtoehtoja tarjoaa esimerkiksi Sushilounge Tikkurilan asemaa vastapäätä. Siellä viihtyvät Trivedin havaintojen mukaan myös pukumiehet. Sushilounge on haastattelupäivänä yllättäen kiinni, joten suuntaamme asemalle.

Remontit ja rakentaminen ovat siistineet aseman aluetta, ja se näkyy myös ravintoloissa.

”Ei enää juoda sitä halvinta hanakarhua”, Trivedi sanoo.

Halpa alkoholi houkuttelee paikalle paitsi niitä, jotka nauttivat pizzansa kanssa oluesta, myös niitä, joille ruoka on sivuroolissa. Lopulta ravintola voi muistuttaa enemmän rauhatonta kapakkaa. Alkoholinhuuruinen meno taas karkottaa ruokailevia asiakkaita.

Yhtälö ei ole helppo, Trivedi myöntää. Houkutus käyttää alkoholia sisäänheittotuotteena on suuri. Ongelmaa voi kuitenkin väistää painottamalla tarjonnassa erikoisoluita, jotka sopivat hitaampaan nautiskeluun.

Helsingissä ravintolat joutuvat taistelemaan paikastaan yhä uusien ja taas uusien trendikkäiden suunnannäyttäjien kanssa. Keskustassa lisäksi tulevat vielä korkeat vuokrat ja vanhojen arvorakennusten remontit.

Kehitys onkin ollut negatiivista esimerkiksi Punavuoressa, Trivedi kertoo. Aiemmin uusia ravintoloita aukesi jatkuvasti, mutta nyt monet paikat ovat hiljentyneet. Trivedin mukaan Vantaalla kasvu sen sijaan on kovaa, ja esimerkiksi jotkut Tikkurilan ravintolat voittavat laadussa helsinkiläiset kilpailijansa.

”Keskimääräinen ravintolatarjonta vaikka Helsingin kaupungin laitamilla voi olla matalampi kuin tässä Tikkurilassa.”

Kulttuuri on muuttunut, mutta Trivedi on huomannut buffettien pitävän pintansa Vantaalla. Kuva: Kimmo Penttinen

Bloggaaja julkaisee myös ravintola-arvosteluja. Trivedi on tutkinut esimerkiksi Hakunilan yöllistä ruokatarjontaa ja listannut Vantaan parhaat burgerit.

Hän kertoo tekevänsä työtä paljon myös ilmaiseksi, sillä hän haluaa auttaa paikallisia yrittäjiä. Vantaan ravintolat ovat selvästi lähellä hänen sydäntään ja arvosteluissakin yleistunnelma on positiivinen. Jokaisesta paikasta näyttää löytyvän enemmän hyvää kuin huonoa sanottavaa.

Positiivisuudelle on Trivedin mukaan yksinkertainen selitys: hän ei halua kiusata ravintoloitsijoita. Huono palaute voisi hankaloittaa ravintolan toimintaa. Blogikirjoitusta Trivedi ei huonoista ravintolakokemuksistaan tee, vaan antaa palautteensa suoraan ravintolalle.

Arvostelujen kirjoittamisessa on omat haasteensa. Sadoissa ravintoloissa syönyt muuttuu helposti ylikriittiseksi ja menettää otteensa tavallisen asiakkaan kokemuksiin. Huomatessaan tarpeettoman pikkutarkan kriittisyyden uhkaavan Trivedi palauttaa mieleensä lukijansa ja heidän kysymyksensä: mitä maksaa, mitä rahalla saa, jääkö nälkä ja onko maku kohdillaan.

Tulevaisuudessa hän tekisi mielellään kokin töitä projektiluontoisesti eri ravintoloissa. Ruoanlaiton lisäksi sisällöntuottaja toivoisi pääsevänsä mylläämään ravintoloiden sosiaalisen median tilit. Niissä kun on hänen mukaansa monilla parantamisen varaa.

Ongelma ei hänestä ole niinkään tarjonnan vaan tiedon puute. Ravintolat eivät tuo erikoisuuksiaan esille tarpeeksi hanakasti, jolloin itse nuijitut leikkeet tai kotimaiset kasvikset jäävät vaille ansaitsemaansa huomiota.

Siksi Trivedi toivoo ravintoloilta rohkeutta. Listan ei tarvitsisi olla joka käyntikerralla sama, vaan asiakkaan saisi myös yllättää. Vaihtelu antaa mahdollisuuden myös onnistumisiin. Jos kalakeitto on aina samanlainen, ei se koskaan ole tavallista parempi.

”Halutaan olla hirveän kliinisiä ja staattisia ja steriilejä. Ylisteriili on yhtä kuin mauton.”

Ketjuravintoloissa tasalaatu on kuitenkin yksi myyntivaltti. Asiakas tietää, mitä lautaselleen saa. Kriitikon roolistaan huolimatta Trivedi ei halua tuomita minkäänlaisia ruokailutottumuksia. Mättöbuffetin antimista nauttiminen lapsiperheiden ympäröimänä on joillekin juuri sitä, mitä he haluavat, eikä siinä ole mitään väärää.

Alkuiltapäivästä Tikkurilan asemalla riittää vielä lounastajia. Eteläpäädyn ketjupaikoissa on tosin hiljaista.