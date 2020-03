Vantaalaismies tekee uskomattomia urheilusuorituksia munuaisten vajaatoiminnasta huolimatta. Kuva on Jukolan viestistä vuodelta 2019. Kuva: Paavo Koskenkorva

Gene on surkastunut ja Paul on toistaiseksi elinvoimainen. Kaksi alkuperäistä munuaista on lopettanut toimintansa jo vuosia sitten.

Ylästöläinen Paavo Koskenkorva, 42, nimesi munuaissiirteensä Kiss-yhtyeen mukaan, koska huumori auttaa häntä vakavissa tilanteissa.

”Rakkaalla lapsella on monta nimeä, ne ovat nyt osa minua”, Koskenkorva kuvailee kahden vuoden takaista elinsiirtoa.

Koskenkorva ja palkinto ansiokkaiden hiihtokilpailuiden jälkeen. Kuva: Paavo Koskenkorva

Ennen nykyistä toimivaa Paul-munuaista, Koskenkorvan tilanne oli kehnompi. Hänellä todettiin 23-vuotiaana munuaiskerästulehdus, lääketieteelliseltä nimeltään IgA-nefropatia. Se tuli miehelle täysin yllätyksenä työpaikan rutiininomaisessa terveystarkastuksessa.

Nuoren aikuisen olo oli ollut hiukan vetämätön. Sitten virtsanäytteessä todettiin poikkeuksellisen korkea proteiinipitoisuus. Luku ei laskenut pienillä elintapamuutoksillakaan ja lopulta diagnoosi saatiin jatkotutkimuksen myötä.

Sairauden ennuste on yleensä positiivinen, eikä se aina johda munuaisten vajaatoimintaan, kuten Koskenkorvalla kävi.

”En osannut reagoida tilanteeseen tarpeeksi vakavasti ja jatkoin elämääni tavalliseen tapaan, koska yleensä tauti etenee hitaasti.”

Vain kolme vuotta myöhemmin Koskenkorvan munuaiset lakkasivat toimimasta. Vantaalaismies otti käyttöönsä ensimmäistä kertaa dialyysikoneen, jonka hän nimesi Kariksi. Se on kone, joka puhdistaa veren kuona-aineista. Samoihin aikoihin Koskenkorvalle tehtiin ensimmäinen munuaisensiirto, ja Gene astui kuvioihin.

Munuainen palveli loistavasti kymmenen vuotta, kunnes se alkoi yllättäen hylkiä.

Yksi elämäntapamuutos, joka Koskenkorvan olisi pitänyt tehdä aikaisemmin oli suolan ja proteiinin vähentäminen ruokavaliossa. Nyt hän kuuntelee sairauden ohjeistuksia tarkemmin ja pyrkii näin hidastamaan sairauden etenemistä.

Dialyysikone Karista tuli Koskenkorvalle välttämätön elämäntoveri, joka mahdollisti myös miehen pitkäaikaisen unelman, Finlandia-hiihdon vuonna 2016.

Seuraavana vuonna Koskenkorva sivakoi vieläkin pidemmän reitin ilman toimivia munuaisia, maailmanennätysmatkan. Hän hiihti 86 kilometriä Oulun Tervahiihdossa dialyysihoidon aikana. Koskenkorva todisti, ettei munuaisten vajaatoiminta ole este unelmien toteutumiselle.

”Olin niin puhki ja ylirasittunut, että hiihdin suoraan Oulun urheiluhallin sisälle ja rojahdin.”

Maalissa oli hoitohenkilökuntaa ja kilpailun järjestäjiä valmiina vastaanottamassa Koskenkorvaa maaliin, mutta he myöhästyivät maaliviivan ylityksestä. Mies hiihti tavoiteaikaansa nopeammin maaliin, eikä kukaan tajunnut, että hän oli tullut jo perille.

Vuoden 2017 Urheilugaalassa Koskenkorva palkittiin Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n Vuoden Urheiluteko -palkinnolla suorituksistaan Finlandia-hiihdossa sekä Vantaalla järjestetyissä elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien EM-kilpailuissa, joista irtosi kolme kultaa, yksi hopea ja yksi pronssi 30–39-vuotiaiden sarjassa.

Koskenkorva pitää itseään hyvin onnekkaana, koska hänelle voidaan tehdä munuaisensiirto. Se ei ole munuaisten vajaatoiminnassa itsestäänselvyys. Vaikka viimeiset kaksi vuotta ovat kuluneet Paul-munuaisen kanssa ongelmitta, mies arvelee että dialyysi siintää vielä tulevaisuudessa.

”Varmasti kunnioitan elämää eri tavalla nyt kuin Paavo, jolla ei olisi näitä kokemuksia”, mies kertoo.

Tällä viikolla vietetään kansainvälistä munuaisviikkoa, jonka tarkoituksena on lisätä tietoa dialyysihoidosta. Koskenkorva painottaa, ettei sairaus ja dialyysi ole rajoittanut hänen elämäänsä muuten kuin väsymyksenä. Mies tiedostaa sairautensa, mutta ei anna sen leimata häntä dialyysipotilaaksi.

”En halua, enkä odota erityiskohtelua tämän takia.”

Seuraavaksi Paavo Koskenkorva odottaa Vuokatin hiihtoreissua, jonne hän on lähdössä vantaalaisen urheiluseuran Downtown 65:n kanssa. Tämä seura värittää urheilutapahtumia ympäri maailman vaaleanpunaisissa asuissaan ja Koskenkorva on seuran alkuperäisjäseniä.