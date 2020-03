Tarja Kulhon legendaarinen tervehdys on terse. Kulhon ääntä kaipaavien kannattaa kuunnella äänikirja, sillä siinä Paula Noronen lukee Tarja Kulhon osuudet. Kuva: Kimmo Penttinen

Tervetuloa retkelle Tarja Kulho -romaanin maisemiin, keväiseen Korsoon.

Räntää tulee vaakatasossa, ja kirjan julkistamisen kunniaksi suunniteltu Korson kiertoretki tyssää Kehä III:n ruuhkiin. Siinä vaiheessa, kun meidän pitäisi olla tutustumassa Korson hienoon nelihaaraiseen vesitorniin, pelaamme bingoa pikkubussissa.

Onneksi mukaan on pakattu pillimehut ja appelsiinit, jotta kenenkään verensokerit eivät pääse laskemaan kiukkutasolle. Etenkin kun eräiden hermoja kiristää se, että bingossa tuntuu tulevan koko ajan huti. Sivu suun menee kahvipaketti toisensa perään.

Mitähän tähän nyt sanoisi Paula Norosen romaanin fiktiivinen päähahmo, korsolainen kassa Tarja Kulho?

Todennäköisesti: ”Terse, perseelleen meni tämäkin idea. Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä.”

Bingoemäntänä bussimatkalla toimi Sohvaperunoista tuttu Sanna Väkevä. Kuva: Kimmo Penttinen

Lukuisia lastenromaaneja kirjoittanut Paula Noronen on nyt julkaissut ensimmäisen aikuisille suunnatun romaaninsa Tarja Kulho - Räkkärimarketin kassa. Ja jos joku nyt miettii, mitä ihmettä tarkoittaa Räkkärimarketti, vastaus on, että ei mitään. Se on keksitty nimi, joka muodostui Norosen mukaan kukkurasta ja rättimarketista.

”Näin kerran, että eräs poliittinen ryhmä mainosti Korson kiertoajelua. Yksi kohde oli Räkkärimarketti, mutta ei sellaista ole olemassakaan”, sanoo Noronen.

Noronen kehitti marketin kassalla työskentelevän Tarja Kulho -hahmon 1990-luvun lopulla radiota varten. Kulho jakeli elämänviisauksiaan Radiomafian ohjelmassa, joka lopetettiin 2000-luvun alussa.

Jotkut kuuntelijat ottivat ohjelman hieman turhan tosissaan. Esimerkiksi eräs toiveikas nuori lähetti kesätyöhakemuksen Räkkärimarkettiin.

Koska Räkkärimarkettiin ei nytkään vuonna 2020 pääse, Korso-reissu vie meidät ravintolaan, jossa tarjolla on Tarja Kulhon lempipitsaa, kinkku-ananasta. Onneksi tarjolla ei ole Kulhon toista suosikkia, salamipitsaa, josta Kulhon mukaan menee suoli toisinaan sekaisin ja sitten on ”reikä tulessa”.

Norosen kirjan päähahmo Tarja Kulho on rehellinen ajattelija, jonka näennäisen yksinkertaisissa lausahduksissa piilee syvällisiä ajatuksia, kuten ”lapset ovat bakteeripesäkkeitä, mutta silti sijoitus tulevaisuuteen”. Tai: ”Syöpä ei ole taistelu. Se on sairaus. Saatana.”

Paula Norosessa on paljon samaa kuin Tarja Kulhossa, mutta marketin kassalla hän ei ole koskaan työskennellyt. Kuva: Kimmo Penttinen

Mutta kuinka paljon Tarja Kulhossa on Paula Norosta?

”Aika lailla kaikki. En sano ääneen kaikkia asioita, joita Kulho sanoo, mutta ajattelen niitä kyllä.”

Noronen kertoo, että sisäisesti häntä hykerryttää melkein koko ajan. Siksi oli luontevaa, että hänen ensimmäisen aikuisten kirjansa tyylilaji on huumori. Jo vuosia Noronen oli odottanut, että pääsisi kirjoittamaan tietynlaista huumoria, ja tilaisuus tuli menneisyyden kautta.

Tarja Kulho asuu Vantaan Korsossa, koska Noronen ei viitsinyt käyttää ohjelmassa omaa synnyinkaupunkiaan Järvenpäätä.

”Halusin ammentaa omista kokemuksistani radanvarsiasukkaana. En kuitenkaan halunnut käyttää Järvenpäätä, ettei homma menisi sisäpiirijutuiksi, joten valitsin Korson.”

Kulhon työpaikaksi taas valikoitui kauppa, koska siellä kohdataan ihmisiä ja on hetki aikaa tarinoida.

”Bussikuskikin näkee paljon ihmisiä, mutta keskustelu on vaikeampaa, kun täytyy ajaa.”

Korsosta puhutaan usein julkisuudessa ikävään sävyyn, mutta Norosen tarkoitus ei ole vähätellä Korsoa.

”Olisi surullista, jos joku ajattelisi, että dissaisin Korsoa. Sehän olisi sama kuin dissaisin itseäni.”

Mutta jesboxpallinaamat, se oon sitten terse, kuten Kulho sanoisi. Nyt on aika päästää Noronen takaisin omille uusille kotikulmilleen Helsinkiin. Radanvarsikaupungissa asuminen on ollut Noroselle historiaa jo parinkymmenen vuoden ajan, mutta tietty mielentila säilyy mukana aina.

”Radanvarressa asuminen tekee ihmisestä tietynlaisen. Osaamme nauraa itsellemme.”