Vantaan vaakuna kuvastaa Vantaanjokea ja sen kalakantaa. Vantaan omaan menuun on siis tulossa näillä näkymin lohta. Kuva: Petri Rotsten ja Vantaan kaupunki

Vantaalaisille suunnitellaan paraikaa ihka omaa ja paikallista ruokalistaa.

Kaupungin elinkeinopalveluiden haaveena on tehdä Vantaasta ruokapääkaupunki menun siivittämänä. Hanke on ensimmäinen laatuaan Vantaalla ja mukana on muun muassa oppilaitoksia ja yrityksiä.

Sen vuoksi kaupungilla on oma Vantaa menu -työryhmä, joka kehittelee tällä hetkellä erityistä ruokalistaa. Sitä on tarkoitus tarjoilla vantaalaisissa ravintoloissa toukokuusta juhannukseen saakka.

Elinkeinopalveluiden projektipäällikkö Kaisa Ahonen kertoo, että menu tulee olemaan perinteinen kolmen ruokalajin kokonaisuus, joka rakentuu Vantaa-aiheisista raaka-aineista.

Hän mainitsee esimerkkinä lohen, jonka pyrstö vilahtaa myös Vantaan vaakunassa. Ahosen mukaan lohella on vahva side vantaalaisille.

Työryhmä järjesti ensimmäisen kokeilun suunnitellusta ruokalistasta maaliskuun alussa Varian ruokapalveluiden tiloissa Hiekkaharjussa.

Mukana koekeittotilaisuudessa olivat muun muassa Arvo Kokkosen kala, Tammisen liha, Lantmännen Unibaken leivät ja Myrttisen kurkut. Nämä ovat kaikki vantaalaisia elintarvikealan yrityksiä.

”Idea syntyi yrittäjien eli ravintoloitsijoiden aloitteesta, vantaalaisilla tuottajilla on suuri kotiseutuylpeys”, kertoo Ahonen.

Yrittäjät tekevät nyt siis ensi kertaa yhteistyötä kaupungin ruokatyöryhmän kanssa.

Vantaa menu tullaan tarjoilemaan seuraavassa viidessä vantaalaisravintolassa: Tikkurilassa sijaitsevat ravintola Zilla ja Oklahoma, Myyrmäen Wanda’s Kitchen and Lounge, Vapaalan Koto sekä Vantaankosken Kuninkaan Lohet.

”Ajatuksena on, että jokainen yhteistyöravintola tarjoilisi samaa ruokalistaa Vantaalla omalla tavallaan viiden viikon ajan”, Ahonen selittää.

Ensimmäinen kolmen ruokalajin menu on tarkoitus tarjoilla 15. toukokuuta osana Vantaa-päivää.