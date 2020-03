Menestynyt näyttelijä. Ihasteltu Putous-koomikko. Kysytty juontaja. Rakastettu äiti ja vaimo. Suosittu kolumnisti. Rikospaikkana Vantaa -esityksen ohjaaja. Pian saavutusten joukkoon voi lisätä sanan kirjailija. Jenni Kokander, 39, on saavuttanut elämässään paljon. Hän on ruksinut jo lähes kaikki kohdat bucket list -listaltaan eli paperilta, johon kirjoitetaan asioita, joita haluaa tehdä ennen kuolemaa. Vain valaiden katselu puuttuu.

”Elän hirmu hyvää aikaa juuri nyt. Tapahtuu paljon juttuja, ja saan toteuttaa unelmiani.”

Näin menestyneen ihmisen itsetunnon voisi kuvitella olevan rautainen.

Kuitenkin kun puhe kääntyy Kokanderin ohjaamaan Rikospaikkana Vantaa -esitykseen, mielikuva saa särön. Esityksen piti olla nyt keväällä, mutta se on siirretty koronavirusepidemian takia syksyyn.

Esityksessä käytetään materiaalina Vantaalla tehtyjä rikoksia sekä työryhmän omista kaapeista löytyneitä luurankoja. Kysymys luurangoista saa Kokanderin hätkähtämään, ja esiin puikahtavat pelko ja epävarmuus. Jos hän kertoo lehdessä luurangoistaan, revitäänkö niistä otsikkoja? Hölmöjä otsikoita on tehty ennenkin. Mitä jos lukijat saavat väärän kuvan? Mitä jos lapset lukevat otsikot?

Ja juuri tällaisista tunteista, kuten pelosta, hätäännyksestä ja vihasta, tulevassa näytelmässäkin on kyse.

”Rikoksiin liittyy usein äärimmäisiä tunteita. Meillä kaikilla on heikkoja kohtia, kielteisiä tunteita. Meistä jokainen kykenee niin hyvään kuin pahaan.”

Kokanderin mukaan esityksessä ei olla tuomareita, vaan tutkitaan ihmisyyden pimeämpää puolta. Sitä puolta, joka saa tekemään äkkipikaisia ja kenties typeriä päätöksiä.

Kokander on julkisuudessa totuttu näkemään valoisana ja aurinkoisena hassuttelijana: naisena, joka saa muut ulvomaan naurusta Svetlana Rönkkönä tai Kari Tolkkuna. Lehtikuvauksissa Kokanderia pyydetään usein hyppäämään hassusti tai ilveilemään. Aina ei kuitenkaan huvita virnuilla. Lokerointi tiettyyn muottiin ärsyttää.

”En ole aina positiivinen ja iloinen ihminen. Olen aina ollut fyysisesti heikko. Jäin aina ensimmäisenä kiinni hipassa ja minut valittiin viimeisenä pesäpallossa. Sitten huomasin, että jos saan muut nauramaan, pärjään. Komiikka on suojani.”

Kokander ei halua ruokkia kärsivän taiteilijan myyttiä, mutta uskoo, että taiteilijalta vaaditaan tietynlaista herkkyyttä. Sen mukana tulee kuitenkin myös herkkyys nähdä ikävät asiat tarkemmin kuin muut.

”Loukkaannun helposti ja pelkään erilaisia asioita. Olen konfliktinpelkoinen varmistelija, joka omilla epävarmuuksillaan kaivaa kuoppaa itselleen. Pelkään kaikkea, mitä en hallitse, ja riitoja, jotka jäävät roikkumaan.”

Kokanderia pyydetään toisinaan pitämään luentoja positiivisuudesta ja voimaantumisesta. Hän kieltäytyy niistä.

”En voi opettaa muille, että näin teette itsellenne samanlaisen suojakuoren kuin minä!”

Kotona Kokander saa kuitenkin olla ihan vain Jenni, joka ”menee tuulella”. Kiihtyy nopeasti nollasta sataan, mutta rauhoittuu myös pian.

”Ja kyllä jokaisessa luomassani hahmossa on jotakin minusta. Olen tiukka, kuten Onnelin ja Annelin orpokodin johtajatar Minna Pinna, intohimoinen niin kuin Svetlana Rönkkö ja röyhkeä kuten Irma Rönkkö.”

Tällä hetkellä näytteleminen on jäissä, sillä edessä on pitkäaikaisen unelman toteuttaminen. Kokanderilta ilmestyy syksyllä hänen ensimmäinen kirjansa, ja hän laittaa kaikki paukut sen kirjoittamiseen. Siitä, minkä lajin kirja tulee olemaan kyseessä, Kokander ei vielä halua puhua. Hän toivoo, ettei kirjailijan ura tyssää yhteen kirjaan. Toisaalta vaikka uusi ura kirjailijana aukenisikin, teatteria hän ei aio jättää koskaan.

”En voi elää ilman sitä. Tikkurilan teatteri on saanut minut ihastumaan uudelleen teatteriin”, hän sanoo.

Kokander tuli aikanaan Tikkurilan teatteriin vetämään kurssia, ja on edelleen sillä tiellä. Pieni teatteri tuntuu kotoisalta, sillä Kokanderilla on harrastajateatteritausta. Ensimmäisen Vantaa-aiheisen ohjauksensa Suurin niistä on Vantaa hän teki, koska Vantaa ansaitsi hänen mielestään tsemppaamista.

”Vantaata ei voi hypettää liikaa. Täällä yhdistyvät kaupungin ja maaseudun hyvät puolet.”

Esitys kertoi vantaalaisia rakkaustarinoita ja pohjautui Vantaan kaupunginmuseon rakkaudesta kertovaan näyttelyyn.

Vaikka Kokanderin ura on tällä hetkellä silkkaa menestyksestä toiseen kulkemista, mahtuu siihen myös jakso, jolloin puhelin ei soinut lainkaan. Aluksi Kokander ajatteli, ettei se haittaa. Onhan hän muutenkin kotona viihtyvä kukkaihminen, joka rentoutuu siivoamalla. Pian liinavaatekaapin järjestely alkoi kuitenkin ahdistaa.

”Tajusin, etten voi elää ilman aplodeja. Haluan, että ihmiset huutavat: ’Jenni Kokander’! Nautin katseiden alla olemisesta.”

Hiljaiselon jälkeen huomiota tuli rysäyksellä, kun Kokander esiintyi Putoksessa Svetlana Rönkkönä. Ensimmäistä kertaa ihmiset alkoivat tunnistaa Kokanderin kadulla ja pyytää nimikirjoitusta. Huomio ei kuitenkaan häiritse häntä. Suomi on hänen mukaansa niin pieni maa, että julkkikset saavat olla melko rauhassa.

”On kiva, että minut tunnistetaan. Mutta sekin on hauskaa, kun joku ei tunnista. Kun toinen sanoo: ’Etkö tiedä, kuka tuo on?’ ja toinen on, että ’no en tiedä’.”

Jenni Kokander kirjoittaa parhaillaan ensimmäistä kirjaansa. Se julkaistaan syksyllä. Kuva: Kimmo Räisänen

Känniörveltäjät eivät Kokanderia vaivaa, koska hän ei juurikaan käy baareissa. Jos hän lähtee ulos, hän menee mieluiten valkoisten pöytäliinojen ääreen.

”Mutta mieluummin kutsun ystäviä tai perhettä kotiin viettämään iltaa.”

Kokander sanoo olevansa onnellisimmillaan, kun kotona ruokapöydän ääressä on rakkaita ihmisiä syömässä hänen ja aviomies Jukka Kokanderin laittamaa ruokaa. Ruoka on yleensä kasvispainotteista, sillä Kokander on kasvissyöjä. Perheessä ei ole päästy kokonaan lihasta eroon, sillä Kokanderin lapsi on ilmoittanut olevansa vegaanin sijaan ”lihaani”.

”Vaikka itse syön kasvisruokaa, en pidä kasvisfasismista. Ruoka on pyhä asia, eikä siitä saa puhua epäkunnioittavasti.”

Lisää julkisuutta Kokanderille tuo viime viikolla alkanut Masked Singer Suomi -viihdeohjelma, jossa Kokander toimii panelistina. Eteläkorealaiseen formaattiin perustuvassa sarjassa julkkikset laulavat naamioituneina. Formaatti on myyty 50 maahan, ja se on ollut maailmalla supersuosittu.

Kokanderin mukaan sarja on eriskummallisin tuotanto, jossa hän on ollut mukana.

”Oli kuin olisin joutunut häiriintyneelle tripille tai uneen. Että tässä sitä katsotaan, kun heinäseiväs laulaa.”

Sarja on kuvattu jo syksyllä, joten nyt aika kuluu kirjoittaen. Kirjan lisäksi Kokander kirjoittaa kolumnia Me Naisiin ja aiemmin hän kirjoitti omien sketsihahmojensa sutkaukset. Kuullaanko Kokanderin kirjoittamia sutkauksia vielä joskus myös Putouksessa?

”No, suurieleisesti sanoin jo kerran, että jätän Putouksen. Menin takaisin pari vuotta myöhemmin, joten ei kannata sanoa ’ei koskaan’.”

Jenni Kokanderin ohjaama Rikospaikkana Vantaa -esitys käyttää materiaalina vantaalaisia rikostarinoita. Kuva: Kimmo Räisänen