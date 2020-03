Tunnistatko kuvan lasiesineen? Vantaan kaupunginmuseo löysi kaksi laatikollista kuvan lasiesineitä Håkansbölen kartanon ulkorakennuksesta. Lasiesineet oli kääritty silkkipaperiin ja ne olivat epämääräisissä pahvilaatikoissa tallin eteisessä.

Vantaan kaupunginmuseossa ei tiedetty, mitä nämä lasiesineet ovat, joten apua tunnistamiseen päätettiin pyytää museon Facebook-sivulla. Arvoitus ratkesikin ennätysnopeasti alle tunnissa.

Kuinka usein museo pyytää yleisön apua esineiden tunnistamiseen? Ja mitä muita keinoja vanhojen esineiden tunnistamiseen käytetään?

Vantaan kaupunginmuseon intendentti Annamari Juvonen-Eskola kertoo, että museolla on jonkin verran aiemmin kokoelmiin tulleita esineitä, joita ei ole vielä luetteloitu.

Vuoden alusta alkaen Vantaan kaupunginmuseo on julkaissut esinekokoelmastaan kuvia Instagram- ja Facebook-tilillään. Tarkoituksena on ollut esitellä museon esinekokoelmaa yleisölle. Välillä esineiden käyttötarkoitukselle on kaivattu tunnistusapua, kuten tänään.

Uusia kuvia julkaistaan museon sosiaalisessa mediassa noin kerran viikossa.

”Haluamme nostaa esinekokoelmaa esille. Sosiaalisen median kautta tavoitamme eri-ikäisiä ihmisiä, joista jotkut harrastavat keräilyä ja toiset saattavat olla hyvinkin perehtyneitä esimerkiksi tietyn aikakauden designiin”, Juvonen-Eskola kertoo.

Museoesineet voivat olla mitä vain ”korvakorun ja hevoskärryn väliltä”, joten ihmisten osallistaminen sosiaalisen median kautta yleensä kannattaa, ja esineet tulevat tunnistetuiksi nopeammin kuin muilla keinoilla. Mitä muita keinoja tunnistamiseen on?

”Se riippuu siitä, onko esimerkiksi lahjoituksen yhteydessä kirjattu ylös mihin käyttötarkoitukseen esine liittyy. Jos esine on esimerkiksi teollisesti valmistettu, niin saatetaan selata vanhoja katalogeja”, Juvonen-Eskola kertoo.

Museoissa tehdään siis aikamoista salapoliisityötä. Mystisten lasiesineiden tapauksessa tiedettiin etukäteen ainoastaan se, että ne liittyivät jotenkin valaisimiin. Juvonen-Eskola uskoo, että ilman sosiaalista mediaa esineen tunnistamiseen olisi mennyt paljon pidempi aika, eikä tarkkaa käyttötarkoitusta olisi välttämättä ihan heti keksitty.

Oletko jo keksinyt, mikä kuvan lasiesine on? Jos et, niin katso vastaus alta!

Eräs Facebookin käyttäjä keksi, että kyseessä olivat 1970-luvulla Gert Nyströmin suunnitteleman Festival-nimisen kattovalaisimen lasiosat. Lampun runkoa ei ole kuitenkaan ainakaan vielä löydetty.