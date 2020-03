Vantaalainen jalkahoitaja Nina Elo huomasi viime viikonloppuna Instagramissa kiertävän #hoidahoitajaa -haasteen. Tikkurilassa sijaitsevan Jalkahoitola Eloisan yrittäjä päätti tarttua siihen.

Kampanja haastaa koulutetut hierojat lahjoittamaan ilmaisen hierontahoidon terveydenhoitoalalla työskenteleville ihmisille. Haasteen oli jakanut Instagramissa Elon entinen jalkahoidon opettaja Tiina Verkkoperä, joka työskentelee jalkahoitajana ja hierojana Vantaalla.

”Hänen innoituksestaan päätin lähteä mukaan”, Elo kertoo.

Sunnuntaina Elo julkaisi Facebookin Vantaan Puskaradio -ryhmässä kuvan, jonka alla sai suositella tuntemaansa hoitajaa, jota ilmainen jalkahoito ilahduttaisi. Julkaisu keräsi 456 reaktiota ja sen alle tuli 182 kommenttia.

”Valitsin ensimmäisen voittajan sen perusteella, että häntä oli suositellut useampi työkaveri. Häntä kuvailtiin ryhmässä sanoin tunnollinen, ahkera ja sydämellinen kotisairaanhoitaja, joka tekee raskasta ja tärkeää työtä ikäihmisten parissa.”

Elo aikoo lahjoittaa jalkahoidon terveydenhoitoalalla työskentelevälle ammattilaiselle joka viikko ainakin neljän viikon ajan. Kampanjaa on tarkoitus jatkaa pidempäänkin, ainakin niin kauan kun koronavirus kuormittaa hoitohenkilökuntaa.

”Hoitohenkilökunta on nyt todella kovilla, ja he asettavat itsensä tartuntariskiin meidän kaikkien puolesta. On erityisen tärkeää osoittaa hoitohenkilökunnalle arvostusta tämän pandemian aikana.”

Yrittäjä toivoo, että muutkin koulutetut hierojat innostuisivat lähtemään haasteeseen mukaan.

”Näinä vaikeana aikoina on tärkeää, että laitamme hyvän kiertämään.”

Juuri nyt on oivallinen aika toteuttaa haaste. Elo kertoo, että hänellä on koronaviruksesta johtuen nyt ollut kalenterissa yllättäen paljon tyhjää tilaa.

”Monilla yrittäjillä liiketoiminta on nyt hiljentynyt. Voimme siksi pysähtyä miettimään, kuinka voisimme auttaa muita juuri nyt. Pienetkin teot ovat tärkeitä.”

Muinakin aikoina Elo tekee hyväntekeväisyyttä, eikä aio sitä lopettaa.

”Jos minulle on tullut peruutusaikoja, olen tarjonnut jalkahoitoa veloituksetta vähävaraisille Vantaan Puskaradio -ryhmässä.”