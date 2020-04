Kuka on Vantaan Tarzan? Tietenkin 28-vuotias myyntipäällikkö Kai Fagerlund, joka voitti Selviytyjät Suomi -ohjelman viimeisimmän kauden suvereenisti.

Selviytyjissä kilpailijat jaetaan kahteen heimoon, jotka kamppailevat toisiaan vastaan asumattomalla saarella. Fagerlund sai tosi-tv-ohjelmassa nopeasti lempinimen Tarzan, eli viidakon valtias. Se johtui joko pitkästä tukasta tai sitten kovasta fyysisestä kunnosta, jonka ansiosta hän menestyi kestävyyttä vaativissa tehtävissä.

Fagerlund pelasi pelin läpi puhtain paperein. Hän ei saanut koko kilpailun aikana ainuttakaan pudotusääntä muilta pelaajilta, vaikka oli selvästi vahva vastustaja. Hän onnistui luomaan ympärilleen mukavan ilmapiirin ja näin juonitellen kääntämään kilpakumppanit puolelleen.

Fagerlund palasi maaliskuun alussa Tikkurilaan noin kahden kuukauden pituiselta voittolomaltaan Väli-Amerikasta. Siellä hän oli avopuolisonsa Jenna Caloanderin kanssa kuluttamassa voittorahojaan ja nauttimassa yhteisestä ajasta Perun vuoristoissa Machu Picchussa.

Selviytyjät-ohjelman voittaja saa 30 000 euron rahapalkinnon.

Pariskunta on tehnyt lukuisia reissuja yhdessä. Tarinoita riittäisi kirjoitettavaksi kirjan verran, mutta tässä tulee yksi erikoisimmista.

He lähtivät Tikkurilan juna-asemalta matkalle, joka kesti lopulta kymmenen kuukautta. Legendaarinen reissu alkoi elokuun alussa vuonna 2017, kun Allegro-juna kuljetti Fagerlundin ja Caloanderin itänaapuriin, Pietariin.

Siitä matka jatkui Kazakstanin kautta Uzbekistaniin ja lopulta muun muassa Kiinaan, Vietnamiin, Intiaan, Singaporeen, Balille, Nepaliin ja viimeiseksi Espanjan kautta Suomeen.

Siirtymät taittuivat suurelta osin junilla ja linja-autoilla, mutta myös laivat ja lentokoneet tulivat tällä matkalla tutuiksi.

Tästä Selviytyjät-voittaja Kai Fagerlund hyppäsi Allegro-junaan ja päätyi Vietnamin Ho Chi Minhiin. Kuva: Kimmo Penttinen

Matkan varrella Fagerlundin puhelin sekä rakkaat Birkenstock-sandaalit varastettiin. Niinpä hän kulki paljain jaloin ilman puhelinta kaksi kuukautta. Lisäksi hän koki voimakkaan hengellisen valaistumisen reissun loppupuolella. Palataan siihen kuitenkin myöhemmin tarkemmin.

”Me olemme reissuissa hyvä tiimi. Kahdestaan voimme puhaltaa yhteen hiileen”, Fagerlund sanoo.

Pariskunta pyrki pakkaamaan mukaan vain välttämättömimmät matkatavarat, sillä he halusivat pärjätä mahdollisimman vähällä kantamisella.

Rinkat eivät kuitenkaan jääneet tyhjilleen: ne tursusivat vanhoja pikkuautoja, Barbie-nukkeja, kiiltokuvia ja värikyniä. Fagerlund ja Caloander olivat keränneet ennen matkaa suomalaisten lasten vanhoja leluja hyväntekeväisyyteen.

Mies kertoo, että he joutuivat lopulta kantamaan leluja rinkassa useita kuukausia, ennen kuin saivat ne perille. Suurin osa vanhoista aarteista meni Intiaan Andamaanien saarilla sijaitsevan köyhän kyläyhteisön koululaisille.

”He olivat niin fiiliksissä, että ei mitään järkeä”, Fagerlund kuvailee palkitsevaa hetkeä perillä.

Intia puolestaan antoi pariskunnalle MRSA-bakteerin, joka aiheutti kahden kuukauden vatsataudin.

He istuivat reissun aikana junassa yhteensä yli kuukauden. Budjetti pysyi maltillisena, sillä yli tuhannen kilometrin junamatka maksoi Kiinassa noin kolme euroa. Junien lisäksi he viettivät linja-autoissa kokonaisia vuorokausia. Matka eteni leppoisasti alimmassa matkustusluokassa, vaikka välillä aasialaisissa yöbusseissa olikin ahdasta.

Matkan varrella he kokivat elämää muun muassa Gobin aavikolla Mongoliassa. Se oli Fagerlundille erityisen vaikuttava pysähdys, sillä hän pitää äärimmäisistä kokemuksista.

”Asuimme kaksi viikkoa jurtissa alkuperäiskansan kanssa. Se oli todella kaunista ja riisuttua elämää.”

Mies kertoo, että kulkuvälineissä vietetty aika oli loistavaa aikaa tutustua ihmisiin ja kuulla mitä ihmeellisempiä tarinoita. Hän esimerkiksi tutustui eurooppalaiseen perheeseen, joka oli pyöräillyt yli kuukauden päästäkseen Venäjän kautta Kiinaan kulkevaan junaan. Matkalaisilla oli mukanaan pienet lapset. Fagerlund opetti junamatkoilla lapsille englannin kieltä ja peukkupainin alkeita.

Mutta miksi Fagerlund halusi lähteä tavanomaista toimistotyötä karkuun maailmanympärimatkalle?

Fagerlund koki reissun irtiottona hyvin työkeskeisestä elämästään. Hän tunsi, että oli pakko saada happea ja olla rauhassa. Reissun tarkoitus oli miehen omien sanojen mukaan ”laittaa ajatukset järjestykseen”.

”Se oli samalla hengellinen matka: luin Koraanin ja kävin suorittamassa meditaatioretriitin Nepalissa”, hän kertoo.

Kiireisellä ja helposti uusista asioista innostuvalla miehellä on jatkuvasti monta rautaa tulessa. Silloin kun hän ei reissaa, hän tekee kovasti töitä myyntipäällikkönä äitinsä perustamassa perheyrityksessä. Hän painottaa, että tekee työt aina kunnolla ja on viikonloppuisinkin asiakkaiden tavoitettavissa, mutta osaa ottaa rennosti vapaa-ajalla.

Ennen taannoista kymmenen kuukauden reppureissuaan Fagerlund oli painanut töitä yötä päivää. Hän kertoo, että nukkui silloin jopa toimistolla öitä, että saisi kaiken valmiiksi ennen pitkää lomaa.

Tasapainoilu tavallisen myyntityön ja hippimäisen reissuelämän välillä oli kuitenkin monimutkainen yhtälö. Nyt hän on tyytyväinen elämäänsä Tikkurilassa.

”Oli vaikeaa keskittyä arkeen, kun sydän oli maailmalla”, Fagerlund kuvailee parin vuoden takaista janoaan maailmalle.

Tällä hetkellä Fagerlund haluaa keskittyä työelämään. Kuva: Kimmo Penttinen

Palataan kuitenkin vielä takaisin reissun alkumetreihin. Mongoliasta matka jatkui kohti Vladivostokia, joka sijaitsee aivan Tyynenmeren rannalla. Sieltä pariskunta päätti mennä laivalla Etelä-Koreaan ja myöhemmin myös Japaniin.

Tokiosta he puolestaan lensivät Kiinaan Pekingiin, josta matka jatkui 18 tunnin junamatkalla kohti etelää. He pysähtyivät Xianiin, joka on tunnettu historiallisista terrakottasotilaistaan. Pariskunta oli näkemästään ihastuneita ja jatkoi sitten vielä lumoavampiin maisemiin Zhangjiajiehin, jonka jylhät vuoret ovat olleet inspiraationa myös vuonna 2014 ilmestyneen Avatar-elokuvan maisemiin.

Reissun hienoin kokemus koitti kuitenkin aivan matkan lopussa, kun Fagerlund suoritti meditaatioretriitin Nepalissa. Retriitissä istutaan kymmenen vuorokauden ajan 12 tuntia päivässä lattialla meditoiden.

”Kymmenen vuorokautta keskityin siihen, kun ilma menee sieraimista sisään ja poistuu sieltä.”

Retriitin aikana pidättäydyttiin kaikesta kommunikoinnista, puheesta ja katseesta. Ennen harjoitusta Fagerlund luovutti pois kaiken henkilökohtaisen omaisuutensa, kuten passin ja rahat. Puhelinta Fagerlundilla ei tässä vaiheessa enää ollut.

Retriitin ajaksi pariskunta joutui hetkeksi hyvästelemään toisensa. Fagerlund suuntasi Thamel-nimisestä kaupungista 600 kilometriä lähteen. Tyttöystävä jäi odottamaan.

He sopivat tapaamisen tasan kolmen viikon päähän tiettyyn hotelliin. Fagerlundilla ei ollut puhelinta, ja matka temppelille oli hankala huonokuntoisten teiden vuoksi. Sen vuoksi matkantekoon oli varauduttu lisäpäivillä.

Mies osti englanti-nepali-sanakirjan sekä ruutupaperia ja selvisi takaisin sovittuna ajankohtana.

Pariskunta palasi Espanjan kautta Suomeen ennen juhannusta 2018.

Retriitti oli Fagerlundille erityisen vaikuttava kokemus, koska hän ei normaalisti arjessaan ehdi meditoimaan päivittäin.

”Minulle on tärkeää kehittää itseäni ja olla muille ihmisille hyvä. Meditointi auttaa keskittämään ajatukset elämässä merkityksellisiin asioihin.”

Hän kokee erityisen tärkeäksi buddhalaisen elämänfilosofian, johon kuuluu se, että elämässä on kärsimystä, josta voi vapautua. Hän löysi ajatuksen noin kahdeksan vuotta sitten ystävänsä erojuhlissa. Juhlissa oli mukavan oloinen mies, jonka kaulassa roikkuivat puukuulat. Fagerlund kysyi uteliaisuuttaan, mistä on kyse.

Nykyään mies on Fagerlundin ystävä sekä guru.

”Reissuista on jäänyt käteen paljon muistoja, mutta vähän rahaa”, Kai Fagerlund sanoo. Kuva: Kimmo Penttinen

Tällä hetkellä Fagerlund asuu Tikkurilassa, jossa hän on kasvanut lapsuutensa. Siellä hänet myös parhaiten tunnetaan. Kun Fagerlund kävelee Bla Bla Bla -ravintolaan lounaalle, ihmiset tervehtivät häntä tuttavallisesti.

Ravintolan ulkopuolella pyörivä lehtimyyjäkin moikkaa Fagerlundille ikkunan läpi hymyssä suin.

”Tuttu kaveri”, Selviytyjät-tähti sanoo.

Mutta miten vantaalainen myyntipäällikkö päätyi mukaan suosittuun televisio-ohjelmaan?

Fagerlund oli omien sanojensa mukaan haaveillut äärimmäisestä matkasta viidakossa. Hän lupasi itselleen seitsemän vuotta sitten, että jos mahdollisuus hakea Selviytyjiin tulisi, hän hakisi. Viime vuonna hän lunasti lupauksensa, kun haku aukesi.

”Ajattelin, että sinne mennään pelaamaan ja ettei siellä voi olla oma itsensä. On vaikeaa olla olematta oma itsensä kuukauden verran”, Fagerlund pohtii.

Hänen seuraava suuri haaveensa olisi purjehtia Atlantin valtameren yli. Mutta siihen hän suhtautuu vielä hyvin varoen, koska aloitti purjehtimisen vasta vähän aikaa sitten.

Tällä hetkellä viidakkomies keskittyy työelämään, eikä tulevia reissuja siinnä tulevaisuudessa. Ainakaan vielä.

”Täällä Vantaalla on ihmisen hyvä olla”, hän naurahtaa.

Selviytyjät -televisio-ohjelmaa esittää Nelonen Media, joka kuuluu HS Vantaan kanssa samaan Sanoma-konserniin.