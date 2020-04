Koivuhaassa huoltoaseman lähistöllä, Tuusulanväylän vieressä on paikka, johon ihmiset ajavat satojen kilometrien päästä ja koululaiset tekevät retkiä.

Ei, se ei ole huvipuisto eikä edes kauppakeskus. Kyseessä on puutarhakauppa. Miten ihmeessä omistajat ovat onnistuneet luomaan kasveja myyvästä yrityksestä kohteen, jonne toimittaja Rita Tainola ajoi taksilla shortseissa 18 asteen pakkasessa tekemään juttua?

Viherpajan vaatimaton pleksilasin peittämä ulko-ovi ei anna vinkkiä siitä, että sen takana on japanilainen puutarha ja yli 3 000 neliötä kasveja. Mutta se on harkittua.

”On tarkoituskin, että ihminen miettii ovella, että mihin minä oikein olen menossa”, selittää Viherpajan toinen omistaja Harri Sokala.

Sokalan mukaan tärkeintä on fiilis: se, että ihmisille tulee tunne, että nyt ollaan tekemisissä jonkin aidon kanssa. Sokala vertaa puutarhabisnestä 1960-luvun lopussa perustettuun farkkukauppa Beaversiin.

”Beaversissa aikoinaan keksittiin, että jos taustalla soi hyvä musiikki, ihmiset ostavat farkkuja. Meillä on samoin. Tärkeintä on luoda oikea tunnelma.”

Siihen, että Sokala päätyi perustamaan puutarhayrityksen Koivuhakaan, liittyy onnekas sattuma. Kun Sokala opiskeli aikanaan Espoossa Överbyn puutarhaoppilaitoksessa, samalle luokalle sattui muuan Tom Sjölund Vantaalta.

Sjölund tuli perheestä, jossa oli oltu puutarhureita iät ja ajat. Sjölundin isä omisti keskellä metsää Koivuhaassa puutarhaliikkeen, joka viljeli muun muassa ruusuja, neilikoita ja tomaatteja.

Sjölund ja Sokala eivät olleet koulussa ystäviä. Sjölund tuli silti Sokalan mieleen, kun tämä 1970-luvun lopussa alkoi miettiä uraansa uudelleen.

”Tein silloin vain puutarhasuunnittelua, mutta halusin tehdä muutakin. Soitin Tomille ja ehdotin yhteistyötä”, Sokala sanoo.

Sjölund pyöritti tässä vaiheessa isänsä perustamaa liikettä yhdessä veljensä Bengt Sjölundin kanssa. Liikkeellä ei mennyt kovin hyvin, koska viljelystä oli tullut kannattamatonta.

”Harrilla oli uudet suunnitelmat, ja ajattelin, että niillä voisi olla paremmat mahdollisuudet onnistua”, kertoo Sjölund.

Omistaja Harri Sokala ostaa puutarhakauppaan uusia kasveja Hollannin kasvihuutokaupasta pari kertaa kuussa. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Sjölund ja Sokala löivät hynttyyt yhteen ja ostivat yrityksen Sjölundin perheeltä. Kumpikin omistaa yrityksestä puolet. Sjölundin veli jäi firmaan töihin eläkeikäänsä asti.

Työnjako miesten välillä oli alusta asti selvä. Sjölund keskittyy enemmän puutarhahommin ja tekee paperityöt. Sokala hoitaa sisäänostot ja ideoimisen. Ja ideoita Sokalalla on riittänyt. Puutarhalla on nähty jos jonkinmoista tapahtumaa.

”Rakennamme kaikenlaisia hölmöjä juttuja. Meillä on ollut täällä esimerkiksi graffitinäyttely, timanttikasvinäyttely ja bonsai-näyttely.”

Bonsai-näyttelyyn Sokala vuokrasi pari isoa puuta Hollannista. Vakuutukset niille piti hankkia Englannista, sillä Suomessa puita ei siihen aikaan vakuutettu. Nykyrahassa yhden puun hinta olisi yli 20 000 euroa.

Kaikki näyttelyvieraat eivät kuitenkaan olleet vaikuttuneita.

”Eräs kyrmyniskainen mies katseli bonsaimäntyjen hintoja ja tuumasi, että ’pojat perkele, olen rikas mies, minun metsäni on täynnä samanlaisia kitukasvuisia mäntyjä’!” kertoo Sokala.

Sokalan neronleimaus ja kaupan ylpeys on kuitenkin vuonna 1986 perustettu japanilainen puutarha. Se on myös syy, miksi Rita Tainola ajoi paikalle vain shortsit päällään. Puutarhan lämpötila oli aikoinaan sama kuin Tokiossa. Jotta Tainola pystyi kirjoittamaan aiheesta aidon reportaasin, piti hänen varmistua asiasta. Siksi kevyt pukeutuminen.

Sokalan idea oli, että kirsikkapuut kukkivat samaan aikaan niin Viherpajassa kuin Japanissakin.

”Halusin, että ihmiset pääsevät kevään tuntuun kiinni jo ennen kuin Suomessa on oikeasti kevät.”

Roikkuvat orkidea-amppelit ovat suosittuja sisustuselementtejä. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Kun japanilainen puutarha avautui, avajaisiin kutsuttiin toimittajia ja muita tärkeitä vaikuttajia. Paikalle ei kuitenkaan tullut kuin muutamia vieraita. Koska puutarhan rakentaminen oli ollut massiivinen urakka ja tuonut omistajille ”tukun harmaita hiuksia”, päättivät miehet mennä nuolemaan haavojaan mökille.

”Seuraavana päivänä soitin töihin ja kysyin myyjältä, miten menee. Hän sanoi vain ’saatanan Harri’ ja löi luurin korvaan!”

Oli käynyt niin, että japanilainen puutarha oli sittenkin kiinnostanut ihmisiä. Tienvierustat täyttyivät autoista, ja kassalle oli sadan metrin jono.

Nykyisin japanilaiseen puutarhaan ei kannata pyyhkäistä shortseissa ainakaan talvella, sillä siellä on yhtä kylmä kuin ulkonakin.

”Sähkön hinnan kallistuttua lämmittämisestä luovuttiin”, kertoo Sjölund.

Vuonna 2002 oli hilkulla, ettei koko japanilaisen puutarhan taru loppunut. Kasvihuoneelle kävi pahin mahdollinen, se syttyi tuleen. Tuli tuhosi koko japanilaisen puutarhan ja paljon muutakin. Sokalan mukaan tulipalon syttymissyytä ei koskaan saatu selville.

Hän ja Sjölund kuitenkin rakensivat puutarhan uudelleen.

”Parissa kuukaudessa korjasimme kaiken ja avasimme uudelleen. Seuraava vuosi oli todella haastava, koska ihmiset luulivat meidän lopettaneen”, Sokala kertoo.

Japanilaiseen puutarhaan johtavan sillan alla on karppilampi, jossa jäljellä on minkin jäljiltä vain kaksi kalaa. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Nyt japanilaisessa puutarhassa on meneillään jännittävät viikot, sillä kirsikkapuiden odotetaan puhkeavan kukkaan viikon, parin kuluttua. Japanilaisessa puutarhassa on myös karppilampi, jossa ainakin vielä haastatteluviikolla on voinut nähdä karpin. Mutta jos puutarhassa metsästävä minkki saa kiinni loputkin kaksi kalaa, jää jäljelle pelkkä lampi.

”Olemme yrittäneet saalistaa minkkiä, mutta emme ole saaneet kiinni. Minkki pääsee sisään jostain seinän raosta, ja on pyydystänyt kalalammesta jo yli 20 karppia”, kertoo Sjölund.

Myytäviä kasveja Viherpajassa on tällä hetkellä parikymmentä tuhatta. Niitä ei kasvateta puutarhamyymälässä, vaan suurimman osan Harri Sokala ostaa kasvihuutokaupasta Hollannista. Euroopan suurimmassa kasvihuutokaupassa kasveja myydään joka päivä. Aiemmin Sokala matkusti Hollantiin pari kertaa kuussa, mutta nykyisin ostaminen hoituu etäyhteyden kautta.

Tom Sjölund on nyt 64-vuotias ja Sokala 61. Lähes neljäkymmentä vuotta miehet ovat painaneet pitkää päivää puutarhayrityksessään. Miesten lisäksi yrityksessä työskentelee vain kaksi vakituista työntekijää.

Jatkuva työnteko on vaatinut veronsa. Sjölundin avioliitto päättyi eroon, ja Sokala on naimisissa kolmatta kertaa. Eläkepäiviä ei kuitenkaan ole näkyvissä.

”Sitten kun Ruskeasannan hautausmaa kutsuu, lopetetaan työt”, sanoo Sokala.

Sjölund olisi ehkä valmis lopettamaan jo aiemmin, sillä neljäkymmentä vuotta yrittäjyyttä alkaa riittää.

”Mutta jonkun pitää tehdä työt.”

Kotona Sjölund ei viitsi enää keskittyä kasveihin. Kotoa löytyy vain yksi viherkasvi, amatsoninlilja, ja sekin on tuotu sinne jo kaksikymmentä vuotta sitten.

Sokala sen sijaan jaksaa yhä innostua kasveista myös kotona. Rivitalon piha on tehty viimeisen päälle, ja kasvihuoneessa kasvaa tällä hetkellä viinirypäleitä.

Ruukkuun punottu pajupuu on näyttävä pihakoriste. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

”Ei se kotona tunnu työltä, kun ei ole pakkoa. Teen hommia omaan tahtiini ja naukkailen samalla viiniä.”

Tällä hetkellä moni kasvimyymälä odottaa kevättä pelonsekaisin tuntein. Päättäjäissesonki on normaalisti kasvimyymälöille hyvää aikaa, mutta nyt koronaviruksen vuoksi huippumyyntejä ei tule. Viherpaja on toistaiseksi selvinnyt korona-ajasta vähin tappioin, sillä kauppa on ollut auki koko ajan.

Pitkällä aikavälillä Sokalaa ja Sjölundia huolettaa enemmän markettimyynnin kasvun vaikutus alaan.

”Jos ihmiset alkavat ostaa kaiken marketeista, erikoisliikkeet katoavat.”

Toivoa tuovat puutarhanhoidosta innostuneet nuoret.

”He haluavat tietoa kasvatuksesta, eikä sitä saa marketeista.”