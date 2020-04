Vantaa | HS Vantaa

Monien legendaaristen Suomi-elokuvien kuvauspaikat ovat täysi mysteeri tutkijoillekin – Tunnistatko sinä nämä paikat?

Vantaalla on kuvattu tutkija Juha Seitajärven mukaan satoja elokuvia. Niistä voi nähdä, miten esimerkiksi lentoasema on vuosikymmenten varrella muuttunut. Moni kuvauspaikka on tutkijoille kuitenkin mysteeri.