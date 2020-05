Vaatimattomat beiget kerrostalot kohoavat korkeuksiin Myyrmäessä. Avonaisen autotallin edustalla tervehtii ystävällisesti pitkä, punaiseen paitaan ja mustaan neuletakkiin pukeutunut mies, joka puhuu brittiaksentilla.

Mies on Aaron Barris, toinen vantaalaisystävyksistä, jotka keksivät tölkkipidikkeen eli Can-Caddyn.

Keksinnön juju on siinä, että se helpottaa tölkkien kierrättämistä. Sen sijaan, että laittaisi kierrätettävät tölkit roskikseen, ne voi jättää roskapöntön kylkeen kiinnitettyyn telineeseen.

HS Vantaa on kertonut tölkkipidikkeistä aiemmin tänä keväänä, kun keksintöä oltiin ottamassa kokeilukäyttöön kauppakeskus Jumboon.

Koronavirusepidemia siirsi testikäyttöä myöhemmäksi, mutta sillä välin can-caddyja nikkaroidaan ahkerasti vantaalaisessa autotallissa.

Vihreä tölkkiteline on selvinnyt Barrisin 8-vuotiaan pojan käsittelystä, joten sen täytyy olla melko kestävä. Kuva: Kimmo Penttinen

Barris syntyi vuonna 1984 Middelburgissa, Etelä-Afrikassa. Hänen äitinsä on britti ja isänsä eteläafrikkalainen. Perhe muutti vuonna 1992 Basingstokeen, joka sijaitsee Englannin eteläosassa. Barris oli tuolloin seitsemänvuotias.

Hän kertoo, että purki lapsena järjestelmällisesti kaikki lelunsa osiksi ja yritti sitten kasata ne uudelleen. Hän on myös rakennellut keksimiään laitteita ihan pienestä asti.

Yhden ensimmäisistä keksinnöistään hän teki puolitoistavuotiaana. Hän rakensi legoviritelmän ja pyysi äidiltään villalankaa, jotta voisi vetää laitetta perässään.

”Äitini hiukset harmaantuivat ennenaikaisesti minun ja veljeni takia. Tein takapihallamme erilaisia tieteellisiä kokeita. Yleensä niihin kuului olennaisesti jonkin asian räjähtäminen”, Barris sanoo ja nauraa.

Barrisin veli Nathan Barris asuu nykyään Kapkaupungissa, Etelä-Afrikassa, ja tekee stuntteja elokuviin ja tv-sarjoihin. Stuntmanit eli sijaisnäyttelijät tekevät elokuvien vaaralliset kohtaukset, joten hänen osaltaan äidin huolet eivät ole hälvenneet.

”Minä olen nykyään se, jota äitini pyytää videopuhelun välityksellä korjaamaan rikkinäiset laitteet”, Aaron Barris toteaa.

Barris kertoo, että koska hän kasvoi vähävaraisessa perheessä, korjasi hän jo lapsena edullisesti hankkimiaan tietokoneita ja pelikonsoleita. Ylipäänsä sellaisia laitteita, joihin perheellä ei muuten olisi ollut varaa.

”Tähän päivään mennessä en ole ostanut yhtäkään tietokonetta tai pelikonsolia uutena.”

”Yleensä keksintöni tuhoutuivat saman tien.”

13-vuotiaana Barris rakensi lentokoneen, joka koostui puusta, styroksista, pahvista ja muovisesta kankaasta. Kun viritelmä oli valmis, etsi hän suuren kukkulan, asetti leveydeltään lähes nelimetrisen lentokoneen päänsä yläpuolelle ja laski mäkeä alas rullaluistimilla.

”En uskonut, että tekemäni lentokone lentäisi. Laskiessani mäkeä alas tuuli kuitenkin tarttui lentokoneeseen, ja se lensi puuhun ja tuhoutui.”

Barris arvelee, ettei luultavasti mikään hänen lapsena tekemänsä keksintö ole säilynyt näihin päiviin saakka. Yksi keksinnöistä oli ruoholeikkurin vaihtoehtoinen virtalähde, jonka Barris rakensi varhaisteininä. Sekin räjähti palasiksi ensimmäisellä käyttökerralla.

”Yleensä keksintöni tuhoutuivat saman tien. En todellakaan ajatellut turvallisuuttani niitä testatessani”, Barris kertoo ja nauraa taas.

Varsinaisen työuransa hän aloitti lentokoneiden sähköjärjestelmien parissa. Kun hän muutti Suomeen, hän alkoi korjata tuulimyllyjä. Sillä tiellä hän on edelleen.

Miten ihmeessä Barris sitten päätyi asumaan Vantaan Myyrmäkeen?

Tarina on se tavallinen. Barrisin tyttöystävä on suomalainen. He tutustuivat jo yli kymmenen vuotta sitten Agincourtin rock-tapahtumassa Camberleyssa Etelä-Englannissa. Tuleva tyttöystävä oli tuolloin asunut Isossa-Britanniassa jo vuosia.

Etelä-Afrikassa syntyneen ja Isossa-Britanniassa kasvaneen Aaron Barrisin toi Vantaan Myyrmäkeen rakkaus. Kuva: Kimmo Penttinen

Pariskunta asettui asumaan Camberleyhin, joka on melko suuri kaupunki Surreyssa, Lontoon eteläpuolella.

Vuonna 2014 Barris ja hänen tyttöystävänsä päättivät muuttaa Suomeen silloin kolmevuotiaan poikansa kanssa. Elämä isossa kaupungissa ei tuntunut enää mielekkäältä.

”Halusimme hidastaa tahtia ja asua lähempänä luontoa. Ajattelimme myös, että haluamme lapsellemme parhaan mahdollisen koulutuksen ja että Suomessa se onnistuisi.”

Barris perheineen muutti siis Myyrmäkeen. Ensimmäiset kuusi kuukautta Barris hoiti heidän poikaansa kotona. Sitten hän sai töitä tuulimyllyjen korjaamiseen keskittyvästä yrityksestä. Se tarkoitti pitkiä päiviä tien päällä.

Siksi Barris päätyikin ostamaan 1970-luvulla valmistetun asuntovaunun.

”Löysin asuntovaunun netistä ja kävin noutamassa sen Varkaudesta. Kaupan päälle tuli pino pornolehtiä, jotka oli jätetty vaunuun. Nyt ne ovat vielä säilössä autotallissa, sillä osa niistä oli ensijulkaisuja. Ehkä niillä on jotain arvoa.”

Nykyään Barris huoltaa tuulimyllyjä oman yrityksensä Premier Windin kautta, eikä hänen enää tarvitse yöpyä asuntovaunussa.

Asuntovaunusta on silti vielä paljon iloa, sillä se on nyt can-caddyjen maalauspiste.

Barrisilla riittää jännittäviä tarinoita kohtaamisistaan suomalaisten kanssa. Kun hän oli ensimmäistä kertaa saunassa, hän luuli pyörtyvänsä ja ajatteli, ettei moinen toiminta voi mitenkään olla terveydelle hyväksi.

Vuosia sitten Barris oli sattumalta vieraana samoissa häissä Ismo Alangon kanssa. Pitkän uran laulaja-lauluntekijänä tehnyt Alanko oli yksi vieraista, mutta esitti häissä muutaman kappaleen.

”Juttelin hänen kanssaan esityksen jälkeen. Kysyin häneltä, että oletko koskaan ajatellut, että voisit levyttää jotain, kun sinulla on niin hyvä ääni. Kaikki vieressä olevat räjähtivät nauramaan”, Barris muistelee.

”Minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka hän on.”

Nykyiset yhtiökumppanit ja entiset naapurit Aaron Barris ja Teemu Tuhkanen tutustuivat toisiinsa taloyhtiön parkkipaikalla. Kuva: Kimmo Penttinen

Kierrätyskeksintö Can-Caddykin päätyi Helsingin Sanomiin Barrisin sosiaalisuuden ansiosta.

”Ihmiset saivat tietää keksinnöstämme, koska minä puhun liikaa.”

Barris alkoi puhua keksinnöstä innoissaan jo siinä vaiheessa, kun yhtiökumppani Teemu Tuhkanen olisi vielä vähän jarrutellut.

Tuotteella on oma Instagram-tili, jota varten Barris kävi kuvaamassa tölkkitelineitä testikäytössä eri paikoissa Helsingissä ja Vantaalla. Kuvia jaettiin sosiaalisessa mediassa, ja keksintö sai innostuneen vastaanoton.

Koska Can-Caddyn testikäyttö Jumbossa siirtyi myöhemmäksi, testaavat Barris ja Tuhkanen nyt tuotetta ahkerasti kotioloissa.

Barris esittelee vihreäksi maalattua versiota, joka on kokenut kovia.

”Annoin tämän 8-vuotiaalle pojalleni testattavaksi. Hän ei saanut sitä rikki.”

Keksinnön on tarkoitus helpottaa tölkkien ja pullojen kierrättämistä ja hälventää tölkkien keräilyyn liittyvää stigmaa.

”Kenenkään ei pitäisi joutua työntämään kättään roskiksen pimeyteen, jossa voi olla vaikkapa käytettyjä huumeneuloja. Se on kallis hinta maksettavaksi parinkymmenen sentin pantista.”

Ensimmäiset ajatukset keksinnöstä Barris kirjoitti ylös jo neljä vuotta sitten. Hän kertoo kantaneensa muistikirjaa mukanaan jo kahdeksan vuoden ajan. Barris alkoi kirjata huomioitaan muistiin, jotta voisi myöhemmin palata miettimään ratkaisua havaitsemiinsa ongelmiin.

Yrittäjät ovat kehittäneet Can-Caddysta version myös spraymaalitölkeille, jota Barris testaa autotallissaan. Kuva: Kimmo Penttinen

Noin puolitoista vuotta sitten Barris oli baarissa ystävänsä Teemu Tuhkasen kanssa. He molemmat halusivat irrottautua yhdeksästä viiteen -tyyppisestä päivätyöstä, ja Barris olikin vähän aikaisemmin perustanut tuulimyllyjä korjaavan yrityksensä.

Barrisin ideoiden kirja osoittautui hyödylliseksi.

”Kävimme läpi kirjaamiani ideoita ja ajatuksia. Pidimme molemmat tölkkitelineen ideasta ja päätimme alkaa kehittää sitä. Teemu keksi ehdottaa, että tölkit kiinnittyisivät telineeseen klipseillä. Mitä useampia tuoppeja joimme, sitä enemmän innostuimme ajatuksesta”, Barris kertoo.

Tuhkanen ja Barris olivat myös pitkään naapureita. He tutustuivat toisiinsa taloyhtiön parkkipaikalla.

”Ihastelin Teemun autoa, joka oli hieno Toyota GT86. Ehkä se oli vain hyvä tekosyy tervehtiä, sillä olin innokas tutustumaan naapureihini”, Barris kertoo.

”Minä taas ihmettelin ensin perisuomalaiseen tapaan epäluuloisesti, että miksiköhän tuo ihminen haluaa puhua minulle”, Tuhkanen kertoo ja nauraa.

Moni suuryritys on saanut alkunsa autotallissa, esimerkiksi Apple. Autotallissa nikkaroidaan myös ystävysten keksimät tölkkipidikkeet. Kuva: Kimmo Penttinen

Ratkaisevan baari-illan jälkeen kaksikko alkoi työskennellä vapaa-ajallaan Barrisin autotallissa. He myös perustivat yhdessä yrityksen, BaTuk oy:n.

Monen nykyisen suuryrityksen syntyjuuret ovat autotallissa. Esimerkiksi tietokonejätti Applen toiminta alkoi Steve Jobsin vanhempien autotallista.

”Ensimmäiset malliemme pohjalta valmistetut prototyypit olivat onnettomia rävellyksiä”, Barris sanoo ja lisää, että niitä tuli vieläkin vastaan, kun hän pari päivää sitten siivosi autotallia esittelykuntoon.

Tärkeintä yhteisyrityksessä on hänen mukaansa se, että yhdessä työskennellessä on hauskaa.

”Muuten emme jaksaisi tehdä tätä, eikä siinä mitään mieltä olisikaan”, Barris kertoo.

”Tällä hetkellä teemme tätä vapaa-ajallamme. Tähän mennessä olemme tehneet tuotteet alusta loppuun saakka itse. Toivomme voivamme jatkossa palkata jonkun avuksemme.”

Molemmat ystävyksistä sanovat koulutuksensa asettuvan termin ”itseoppinut insinööri” alle. Barris kertoo oppineensa suurimman osan osaamisesta, jota hän tarvitsee nykyisessä työssään, itseopiskelun avulla ja aikaisempien töiden aikana.

Vaikka Tuhkanen ehti muuttaa naapurustosta pois Helsingin puolelle, jatkuu yhteistyö Barrisin autotallissa, ainakin toistaiseksi. Uuteen tilaan Malmille yritys pääsee muuttamaan toukokuussa. Tila on 30-neliöinen teollisuusvarasto.

Tulevaisuudessa tölkkipidikkeitä ei enää siis nikkaroidakaan autotallissa.

Teemu Tuhkanen muutti Myyrmäestä Helsingin puolelle, mutta Can-Caddyt maalataan edelleen Vantaalla 1970-luvun asuntovaunussa. Kuva: Kimmo Penttinen

Barris perheineen aikoo pysyä Suomessa ja luultavammin myös Vantaalla. Muutoin puhelias mies tyytyy kertomaan Myyrmäen hyvistä ja huonoista puolista asuinalueena lyhytsanaisesti.

”Meillä on todella mukavia naapureita, ja täällä on tosi hyvät ulkoilumahdollisuudet. Ei kuitenkaan parane unohtaa autotallin tai asuntovaunun ovea auki, etteivät työkalumme lähde kävelemään.”

Suurimmat haasteet Suomessa liittyvät Barrisin kohdalla suomen kielen oppimiseen.

”Kun yritän puhua suomea, keskustelukumppani kysyy yleensä heti ’Mitä sinä sanoit?’ ja lisää heti perään, että ’voimme puhua englantia’. Niinpä en saa harjoiteltua suomen kieltä.”