Näin koronaeristyksen aikoina monen mieleen on tullut ajatus uudesta, hieman tilavammasta kodista. Sama ajatus lienee tullut Myyrmäen kerrostaloalueella asuvan kalalokin mieleen, joka päätti rakentaa uuden kodin Toyotan katolle.

Useiden ihmisten autolla ajelu on viime aikoina vähentynyt huomattavasti. Jos autoa on käytetty vain työmatkoihin, on se tässä vaiheessa saattanut olla paikoillaan jo yli kuukauden. Siinä ajassa akku ehtii tyhjentyä, pöly laskeutua – ja lintu tehdä pesän katolle.

Auton katolle pesiminen ei ole Birdlife Suomen tiedottaja Jan Södersvedin mukaan kovin tavallista.

”Erikoinen kuriositeetti. Lokit pesivät aiemmin useimmiten maassa, mutta vähitellen ne ovat siirtyneet pesimään kerrostalojen katoille. Se on turvallisempaa, sinne eivät kissat, minkit ja supikoirat pääse. Auton katto ei varmaan ihan samanlaista suojaa tuo.”

Auton omistajan kannalta ikävintä on, jos lokit ovat ehtineet tehdä pesään munia. Silloin autolla ei saisi liikkua mihinkään, koska luonnonsuojelulain mukaan pesintäaika on rauhoitettu.

”Tiukasti tulkiten pesää ei saisi häiritä, mutta en usko, että tässä tapauksessa kukaan tulee oikeuteen vetämään, jos autolla lähtee liikkeelle”, sanoo Södersved.

Södersvedin mukaan silloin tällöin vastaan tulee tapauksia, joissa lintu on tehnyt pesän auton moottoritilaan.

”Joskus autolla on jopa ajettu, eikä lintu ole hyljännyt pesää.”

Lokin kannalta hyvä uutinen on, että etätyösuositusta on jatkettu. Jos onni käy, lokki ehtii saada poikaset turvaan.

”Kalalokin hautomisaika on noin neljä viikkoa”, kertoo Södersved.

Toyotan omistaja voi siis karauttaa kesälomareissulle hyvillä mielin kesäkuun alussa.