Pub Waskiin tulee perjantaina vain muutamia ihmisiä esiintymään, mutta yleisö on kotisohvillaan älypuhelimien kanssa. Yhteislaulu koittaa kello 21. Kuva: Peter Limón

Myyrmäessä yritetään perjantaina rikkoa virtuaalisen yhteislaulun Suomen ennätys, kun vielä avaamaton Waski-pubi kutsuu laulun ystävät älylaitteidensa ääreen laulamaan Pave Maijasen klassikkokappaleen Pidä huolta. Tavoitteena on saada mukaan reippaasti yli tuhat laulajaa ja aitoa keikkatunnelmaa.

Koronakriisin aikana ihmiset ovat kokoontuneet yhteen laulamaan niin Helsingissä, Italiassa kuin Espanjassakin. Musiikki tuo voimaa jaksaa vaikeiden aikojen yli. Sen tietää Waski-pubin yrittäjä Tomi Puikkonen, joka ei kuuntele juoksulenkeillä enää muuta kuin espanjalaisartistien yhdessä esittämää Resistiré-kappaletta.

Koskettavat yhteislaulut ovat keino olla yhdessä ja tuoda iloa epävarmoihin aikoihin, joten Puikkonen päätti järjestää yhteislaulutapahtuman vantaalaisvoimin.

”Ajattelin, että ei perhana, nyt yritetään.”

Alkuperäinen suunnitelma oli suhteellisen vaatimaton. Puikkonen ajatteli lähetyksen olevan pienimuotoisempi tuotanto, joka kuvattaisiin puhelimella. Näin voitaisiin tavallaan viettää koronaviruksen vuoksi siirtyneitä avajaisia.

Perjantaina lavalle kipuaa kuitenkin peräti neljä vantaalaista artistia: Catharina Zühlke, Tom Eklund, Ilari Hämäläinen ja Petsku Lemström. Esitykset kuvataan monikameratuotannolla ja pihassa seisoo lähetysauto.

”Tämä lähti vähän käsistä”, Puikkonen myöntää.

Artistit esiintyvät perjantaina kello 19.30 alkaen ja yhteislaulu tärähtää kello 21. Ilmainen virtuaalikeikka lähetetään suorana Youtube-videopalvelussa ja osallistua voi myös tapahtuman Facebook-sivuilla.

Suorassa lähetyksessä yhteislaulukappaleen tempoa on hidastettu hieman, jotta laulaminen olisi vaivatonta. Ruudulla näkyvät myös kappaleen sanat, vaikka monille Pidä huolta onkin varmasti tullut tutuksi viimeistään tänä keväänä.

”Pidä huoltahan on ollut vähän tällainen koronan virallinen kisabiisi”, Puikkonen sanoo.

Tapahtuman osallistujatavoite on ”megakova”, kuvailee Puikkonen. Järjestelytkin vaativat paljon, mutta onneksi apuna on lukuisia paikallisia toimijoita, kuten ruokia yleisön koteihin toimittava ravintola Mike’s diner. Tapahtuman avulla työllistetään paikallisia ravintola-alan ja kulttuurin ammattilaisia. Lopputulos on aidosti vantaalainen voimannäyte.

Mikään muu ei Puikkoselle sopisikaan, sillä hänen rinnassaan roihuaa vahva kotipaikkarakkaus. Järjestäjän unelmissa tämä rakkaus näkyisi myös lopputuloksessa ja tapahtuma koskettaisi osallistujia. Ihaninta hänestä olisi, jos laulu raikaisi perjantaina ympäri Myyrmäkeä.

”Että jengiltä tulisi, että vau.”