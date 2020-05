Koronakriisin keskellä moni hääpari on joutunut vaikean kysymyksen eteen. Uskaltaako häitä viettää?

Miltä tuntuisi, jos vihkimisessä olisi paikalla koko suvun sijaan vain läheisimmät? Jos kesäkuun alusta koolla saakin olla enintään 50 henkeä, ehtisikö sittenkin vielä tänä kesänä naimisiin?

Osa kesän pareista on perunut tai siirtänyt vihkiaikansa myöhempään ajankohtaan. Suurin osa on kuitenkin pitänyt varauksensa, kertoo Tikkurilan seurakunnan kirkkoherra Janne Silvast.

”Ihmiset odottavat vielä, että tuleeko kesän suhteen muutoksia.”

Uusille pareille olisi vielä tilaa. Vapaita vihkiaikoja on nimittäin jäljellä suositussa Pyhän Laurin kirkossa, jossa kesä on perinteisesti kiireistä aikaa. Pääkaupunkiseudun vanhimpiin rakennuksiin kuuluvassa keskiaikaisessa kivikirkossa vihitään kesän aikana kymmeniä pareja. Varauskalenteri täyttyy tavallisesti jo hyvissä ajoin ennen kesää.

Nyt vihkimisen historiallisessa kirkossa voi varata parhaimmillaan hyvinkin nopealla aikataululla. Mikäli tarvittavat paperit ovat kunnossa, voi vihkiminen tapahtua jopa alle kahden viikon sisällä. Aikoja voi varata niin kauan kuin kalenterissa on tilaa. Kaikissa kirkon tilaisuuksissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kirkon ja viranomaisten ohjeita.

”Niin pitkään kuin siellä ne varaukset ovat, meillä on valmius palvella ihmisiä”, Silvast sanoo.

”Siinä mielessä ei ole minkäännäköistä huolta.”

Vihkimisen varaamista helpottaa ja nopeuttaa osaltaan myös seurakunnan uusi ajanvarauspalvelu. Aiemmin netin kautta on voinut varata ristiäisiä, mutta nyt palvelusta löytyvät myös vapaat vihkimisajat.

Sähköinen varausjärjestelmä palvelee etenkin nuoria aikuisia, sanoo asiakaspalvelun kehittämishankkeesta vastaava Vantaankosken seurakunnan kirkkoherra Hannu Pöntinen.

Netissä voi asioida mihin vuorokaudenaikaan tahansa ja tutkia eri vaihtoehtoja kaikessa rauhassa. Joustavuus on tervetullutta etenkin nyt, kun monen pari suunnitelmat muuttuvat nopeastikin.

”Oletus tässä on, että tämäkin löytää paikkansa”, Pöntinen sanoo.

Alati muuttuvat rajoitukset vaikuttavat hääseurueiden kokoon, mutta myös tulevan Hääyö-nimisen tapahtuman suunnitteluun. Tapahtuman aikana vihille voi astella vaivattomasti ilman suurempia järjestelyitä, kunhan mukana on tarvittavat todistukset ja tuleva puoliso.

Ensimmäinen Hääyö järjestettiin vuonna 2009 juuri Pyhän Laurin kirkossa. Tänä vuonna Hääyötä on määrä juhlia syyskuussa, jolloin rajoituksia on toivottavasti voitu jo höllentää. Silvastin mukaan tapahtuman suunnittelu on jo käynnissä ja viranomaisten ohjeet on huomioitu.

Nyt vaikuttaa siltä, että Hääyö pystytään järjestämään.