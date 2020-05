Korson juna-asemalla on torstaisena keskipäivänä hiljaista. Paljon hiljaisempaa kuin voisi ehkä kuvitella.

Korso oli ainakin omassa nuoruudessani hähmäisen kaupunginosan maineessa. Asemalla kuulemma hortoili päihteidenkäyttäjiä, koska tahansa saattoi joutua todistamaan tappelua, ja polkupyörät pöllittiin tai vähintään niiden kumit tyhjennettiin.

On myönnettävä, että mielikuvani Korsosta perustuu kuitenkin lähinnä huhupuheisiin.

Viimeksi Korsossa vieraillessani unohdin ehkä ihailla nyt 102-vuotiasta asemarakennusta, joka vartioi aluetta ylväänä. Tällä kertaa huomio kiinnittyy rakennukseen heti ensimmäisenä. Se on hieno.

Mika Wahlström on asunut koko ikänsä Vantaalla. ”Olen tällainen maailmanmatkaaja”, sanoo Tikkurilasta Korsoon päätynyt Wahlström. Kuva: Kimmo Penttinen

Korson keskustan läheisellä bussipysäkillä istuu mies ison kassin kanssa. Hän odottaa bussia, joka veisi hänet Kulomäkeen. Mies esittäytyy Mika Wahlströmiksi.

55-vuotiaasta Wahlströmistä parasta Korsossa on se, että Helsinki on lähellä, mutta paikka on silti kuin ”landella asuisi”.

”Olen tällainen maailmanmatkaaja. Olen syntynyt Tikkurilassa ja päässyt viisi kilsaa tähän suuntaan. Kovin pitkälle en siis ole päässyt.”

Wahlström kertoo asuneensa Vantaalla koko elämänsä.

”Parasta täällä on Lumon kirjasto, joka on nyt kyllä kiinni. Nythän ei tarvitse muuta tehdä kuin telkkaria katsoa”, Wahlström sanoo ja vahvistaa sanomaansa heilauttamalla oikeaa kättään, jossa on iltapäivälehden tv-liite.

Korsolaiset arvostavat Lumon kirjastoa. Kuva: Kimmo Penttinen

Korso sai tänä vuonna eniten ehdotuksia vuoden kaupunginosaksi Suomen Kotiseutuliiton kilpailussa.

Ehdotuksia voi lähettää kuka vain. Asiantuntijaraati seuloo ehdotuksista kärkiehdokkaat ja tekee esityksen voittajasta Kotiseutuliiton hallitukselle, joka nimeään voittajan. Aiemmin Vantaalta on palkittu Hakunila vuonna 2015.

Tänä vuonna ehdotuksia tuli yhteensä 295. Korso sai peräti 24 ehdotusta, mikä oli reippaasti enemmän kuin muilla kaupunginosilla. Hopeasijalle kirinyt Helsingin Kuninkaantammi sai 16 ehdotusta.

Tällä kertaa vuoden kaupunginosan valinnassa korostuvat yhdessä tekeminen ja se, että kaikki alueen asukkaat pääsevät halutessaan osallistumaan yhteiseen tekemiseen. Voittaja julkistetaan Flooran päivänä, 13. toukokuuta.

Wahlströmille on ”ihan sama” voittaako Korso äänestyksen.

Muuttaisiko hän kuitenkaan koskaan pois Korsosta?

”Muuttaisin heti, kun vain olisi rahaa”, mies vastaa ykskantaan.

Pääraitilta vaikuttavan Maakotkantien varrella on videovuokraamo Filmtown, R-kioski, Korson hiussalonki sekä optikkoliike. Nurkan takaa löytyy iso S-market.

Korson keskustaa. Kuvassa pääraitti eli Maakotkantie. Kuva: Kimmo Penttinen

Ostari on kuin tuulahdus 1990-luvulta. Jos ostarilla olisi kemikalio eli kosmetiikkamyymälä, vaikutelma ysäriostarista olisi täydellinen.

R-kioskin edessä seisoo kaksi naista. He ovat päättäneet juhlistaa kaunista kevätpäivää ostamalla jäätelöt.

Toinen heistä on 64-vuotias eläkeläinen Ritva Korhonen. Hän kertoo asuneensa Korsossa viisi vuotta. Sitä ennen Korhonen asui pitkään Saksassa. Korsoon hän muutti, koska siskon perhe auttoi paluumuuttajaa löytämään täältä asunnon.

Ritva Korhonen muutti Korsoon, koska sisaren perhe asuu alueella. ”Täällä on tosi mukava seurakunta”, Korhonen kertoo. Kuva: Kimmo Penttinen

”Sisareni perhe asuu täällä Korsossa omakotitaloalueella. Asun ihan heidän lähellään, mutta kerrostalossa.”

Korhonen sanoo, että hän ihmettelisi suuresti, jos Korso valittaisiin vuoden kaupunginosaksi.

”Eihän täällä ole oikein mitään. Muuttaisin pois heti, jos vain pääsisin.”

Erityisesti Korhonen kaipaisi Korsoon isoa Prismaa. Mietittyään hetken Korhonen keksii kuitenkin useita hyviä puolia Korsosta.

”Täällä on tosi kiva seurakunta. Ja uudistetussa Ankkapuistossa on mukava ulkoilla. Myös kirjasto on hyvä.”

Maakotkantiellä on hyvin väljää. Jalankulkijoita näkyy silloin tällöin. Mopo köröttelee hitaasti pitkin raittia.

Filmtownin takapihalla punapaitainen työntekijä näyttäisi olevan tauolla. Jatkan aukiolle, jota hallitsee Lumon kirjasto. Ikkunaan on monen muun kaupunginosan tapaan asetettu pehmoleluja, joita lapset voivat bongailla ulkoillessaan. Nallejen vieressä hymyilee kaupunginosaan sopivasti pehmoankka.

Lumon aukiolla vanhempi pariskunta istuu penkillä ja rupattelee. Toisella penkillä teini-ikäinen poika selaa kännykkää. Muita ei näy.

Korso on tunnettu Ankkarockista, joka järjestettiin vuodesta 1989 vuoteen 2010. Lumon kirjaston ikkunaa koristaa ankkapehmo. Kuva: Kimmo Penttinen

Suuntaan Ankkalammelle, jolle pääsee ylittämällä valkokaiteisen sillan. Juuri ennen siltaa minua vastaan kävelee äiti, jonka vieressä pyöräilee hänen tyttärensä.

He ovat 12-vuotias Jessica Lemmetyinen ja 36-vuotias Janica Lemmetyinen. Vanhempi Lemmetyinen kertoo asuneensa Korsossa 12-vuotiaasta asti.

”Jessica taas on asunut täällä koko ikänsä”, hän kertoo.

Janica ja Jessica Lemmetyinen ovat tyytyväisiä korsolaisia, eivätkä muuttaisi kaupungiosasta mihinkään. ”Parasta täällä on yhteisöllisyys”, Janica Lemmetyinen sanoo. Kuva: Kimmo Penttinen

”Korsosta voisi hyvin tulla vuoden kaupunginosa. Me olemme viihtyneet täällä tosi hyvin.”

Lemmetyiset ovat muuttaneet viime vuosien aikana, mutta ainoastaan Korson sisällä. Muutto muualle ei ole käynyt edes mielessä.

Parasta Korsossa on Janica Lemmetyisen mukaan juuri yhteisöllisyys, jota vuoden kaupunginosan valinnassakin nyt painotetaan. Hän kertoo, että Facebookin Korso-ryhmässä on aktiivista keskustelua ja että naapurit ovat tulleet tutuiksi. Hänestä kaupunginosassa järjestetään paljon kivoja tapahtumia.

”Täällä on paljon yhteisöllisyyttä, ja se on mukavaa. Korso on ehdottomasti paljon mainettaan parempi paikka asua.”

Lemmetyisten mukaan alueella asuu mukavia ja avuliaita ihmisiä. Päivittäin tarvittavat palvelut ovat lähellä, mutta esimerkiksi vaateostoksille on lähdettävä muualle.

”Vaatekauppaa täällä ei varsinaisesti ole, ei ainakaan sellaista, josta saisi lastenvaatteita. Mutta Koivukylässä on Citymarket ja Tikkurilassa muita vaatekauppoja.”

Äiti ja tytär arvostavat myös alueen puistoja ja ulkoilumahdollisuuksia.

”Kolmen lapsen kanssa on mukava asua täällä. Korsosta löytyy kaikki, mitä tarvitsemme.”

”Ainoastaan harrastukseni ovat vähän kaukana”, huomauttaa Jessica, joka harrastaa cheerleadingia ja sirkuskoulua.

”Tikkurila ei ole kovin kaukana, Jessica”, toteaa äiti tyttärelleen.

”Ai”, tytär vastaa.

Janica Lemmetyinen kertoo, että tytär innostui aloittamaan sirkuskoulun sen ansiosta, että harrastusta esiteltiin Lumon kirjastossa.

Kumpikaan Lemmetyisistä ei muuttaisi Korsosta pois. Molemmat ovat hyvin tyytyväisiä korsolaisia.

”Kouluni on täällä ja kaikki”, Jessica Lemmetyinen sanoo.

”Kaikki toimii hyvin. Jos jotain palveluja ei ole omalla kylällä, niin ne ovat lähellä, hyvien kulkuyhteyksien päässä”, Janica Lemmetyinen lisää.

Ihmiset Korsossa vaikuttavat todella ystävällisiltä. Kun kysyn tietä Ankkalammelle päin, saan heti asiantuntevat ohjeet. Kukaan ei juokse kiireisenä karkuun, kun kysyn, olisiko heillä hetki aikaa.

En törmää reissullani yhteenkään humaltuneeseen ihmiseen. Tunnelma on mukavan kiireetön.

Sympaattisen menneistä vuosikymmenistä muistuttavan ostarin lisäksi alueen luonto tekee vaikutuksen. Kävellessäni Ankkalammelle pitkin Kotkansiipi-nimistä tietä ohitan pienen metsän, joka on täynnä valkovuokkoja.

Ankkalammella näkyy harvakseltaan lenkkeilijöitä. Sorsat alkavat heti uida kohti herkkujen toivossa, kun ylitän lammen ylle kaartuvaa siltaa.

Ulkoilureitillä on täällä hyvin tilaa.