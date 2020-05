Hanabölen Myllykosken maisemaa 1900-luvun alussa. Etualalla on 1890-luvulla rakennettu pato siltoineen, sillan vasemmalla puolella on 1853–1854 rakennettu mylly. Tien varressa näkyy myllärin talo. Taustalla näkyvä suuri rakennus on Havukosken tilan navetta. Kuva: Vantaan kaupunginmuseon kuva-arkisto