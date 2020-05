Vastaanotto suuren omakotitalon eteisessä on innostunut.

Marmoriportaiden alapuolelle rientävät tervehtimään Aura Manner, 7, Taolin Alm, 7, ja Aurelia Sippoin, 10. Myös puolivuotias Nama-kissa tulee kurkistamaan, kuka tuli.

Lapset käyvät kaikki tällä hetkellä etäkoulua. He alkavat kertoa kilpaa koulupäivistään. Kukaan heistä ei jännitä minua, heille täysin vierasta ihmistä. Iloinen pulina valtaa eteisen.

”Olen jo tehnyt kaikki päivän läksyt”, Taolin Alm kertoo ylpeänä. Kello on vasta 11, joten koulupäivä on kuitattu nopeasti. Leikkimiseen jää siis tänään hyvin aikaa.

Ollaan Vantaan Vapaalassa, alun perin erovanhemmille perustetussa perhekommuunissa. Leikkimiseen on tässä talossa paljon lääniä, sillä neliöitä talossa on noin kolmesataa.

10-vuotias Aurelia Sippoin on asunut äitinsä Henrica Fagerlundin kanssa omakotitalossa Vantaan Vapaalassa jo viisi vuotta. ”Parasta kommuunissa on sosiaalisuus”, Sippoin sanoo. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Valtava omakotitalo on valkoinen, ja terassia koristavat liuskekivet. Asunnon lattiat ovat marmoria. Kahdessa ja puolessa kerroksessa on yhteensä kahdeksan makuuhuonetta, keittiö, kodinhoitohuone, olohuone ja sauna. Vuonna 1986 rakennetussa talossa on kolme vessaa ja kaksi suihkutilaa, jotka asukkaiden mukaan riittävät hyvin.

Taloon kuuluu lisäksi erillinen piharakennus ja iso piha, josta osa on luonnonmukaista, kallioista ”pikku metsää”, kuten talon asukkaat sitä kutsuvat. Pikku metsän vieressä on kasvimaa, jolla viljellään joka vuosi vihanneksia, kukkia ja yrttejä.

Vapaalan perhekommuunin asukkaita omakotitalon tonttiin kuuluvassa ”pikku metsässä”. Kuvassa Cecilia Alm lastensa Veli ja Taolin Almin kanssa. Aura Mannerin kädet pilkottavat riippukeinusta. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Vapaalan perhekommuuni sai alkunsa viisi vuotta sitten, kun kontrabassoa työkseen soittava freelancer-muusikko Henrica Fagerlund erosi lapsensa isästä. Fagerlund ei halunnut päätyä kerrostalokaksioon kaksin silloin 5-vuotiaan Aurelia-tyttärensä kanssa. Ajatus erovanhempien kommuunista alkoi kyteä mielessä, sillä yksinäinen arki ei houkutellut.

”Yritin ensin etsiä meille Facebookin kautta huonetta jostain lapsiperheyhteisöstä, mutta sopivaa ilmoitusta ei tullut vastaan. Niinpä päätin perustaa kommuunin itse.”

Tarpeeksi iso asunto löytyi netistä bongatun vuokrailmoituksen perusteella Vapaalasta. Fagerlund on asunnossa päävuokralaisena ja muut asukkaat ovat hänen alivuokralaisiaan.

”Se oli vuokranantajan toive. Ensin hän vähän ihmetteli, että mikä porukka tähän oli tulossa asumaan, mutta lopulta hänelle sopi tällainen järjestely, mutta niin että olisi yksi päävuokralainen ja useita alivuokralaisia.”

Asunnon kokonaisvuokra on 3050 euroa kuukaudessa. Normaalihuoneiden vuokra on 495 euroa ja siihen kuuluvat sähkö- ja vesimaksut, joista talon päävuokralainen Fagerlund vastaa.

Veli Alm, 6, ja Cecilia Alm ovat Vapaalan kommuunissa kokeilujaksolla. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Alkuperäisestä kokoonpanosta kommuunissa ovat jäljellä enää Fagerlund ja hänen tyttärensä Aurelia Sippoin. Lapsia asuu talossa tällä hetkellä viisi ja aikuisia yhdeksän.

Joukkoon on laskettu mukaan kokeilujaksoa kommuunissa viettävä perhe, sillä yksi huone olisi Vapaalassa tällä hetkellä asukkaita vailla. Siinä majailevat väliaikaisesti Cecilia Alm lastensa Taolinin ja Velin, 6, kanssa. He ovat olleet kokeilujaksolla toukokuun alusta asti.

”Tällä hetkellä asumme vielä Sammatissa toisessa yhteisössä. Suunnittelemme muuttoa pääkaupunkiseudulle ja tulimme siksi tänne kokeilujaksolle”, Alm kertoo.

Keskellä olohuonetta on lähes kattoon asti ulottuva tanko, jonka hiljattain pois muuttanut asukas jätti jälkeensä. Siitä onkin paljon iloa, sillä Fagerlund kertoo treenaavansa tankotanssia ja lapset rakastavat kiipeillä tangolla. Aura Manner näyttää, kuinka helposti huipulle asti pääsee.

”Olen sirkuskoulussa, joten tämä on ihan helppoa”, Manner sanoo.

Keskellä olohuonetta on valtava tanko, joka soveltuu tankotanssiin tai lasten kiipeilytelineeksi. Aurelia Sippoin, 10, ja Henrica Fagerlund ovat kommuunin alkuperäisiä asukkaita. Veli Alm, 6, on äitinsä ja sisarensa kanssa Vapaalassa kokeilujaksolla. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Kommuunissa on asunut vuosien varrella erovanhempien lisäksi myös pariskuntia ja sinkkuja. Suurimmaksi osaksi kommuunissa asuu vanhempia, joiden luona lapset asuvat vuoroviikoin.

Yksi kommuunissa asuvista sinkuista on Raimo Niemelä. Hän kertoo muuttaneensa yhteisöön maaliskuussa.

”Asuin yksin kerrostaloyksiössä Leppävaarassa. Asunto oli ihan kiva, mutta maksoin siitä yli 800 euroa kuussa vuokraa. Lisäksi tunsin oloni yksinäiseksi ja kaipasin arkeeni kodin ääniä.”

Niemelä kertoo tuntevansa Fagerlundin jo vuosien takaa. Sattumalta kommuunissa oli huone vapaana, kun Niemelä etsi itselleen uutta, yhteisöllistä kotia.

”Henrica lähetti minulle viestin ja kysyi, haluaisinko kokeilla asumista Vapaalassa.”

Niemelä ottaa mukavan asennon keltaisella sohvalla. Kädessä on Taikurin hattu -aiheinen muumimuki, josta Niemelä juo teetä. Hän kertoo viihtyneensä yhteisössä todella hyvin.

”Talo on upea, ja on tosi kiva, kun on elämää ympärillä. Täällä on myös iso piha ja voi viljellä esimerkiksi hyötykasveja.”

Yhteisöllisyys on Niemelälle tällä hetkellä tärkein elämäntapavalinta. Hän haluaa syödä luonnonmukaisemmin ja uskoo, että kommuunissa se onnistuu paremmin kuin yksiössä, koska keittiön jakaa useampi ihminen.

Aura Manner tekee matematiikan tehtäviä. Raimo Niemelä nauttii kodin äänistä. Taolin Alm on jo saanut päivän koulutehtävät tehtyä. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Seitsemänvuotias Aura Manner loikoilee aniliininpunaisella matolla ja tekee matematiikan läksyjä. Vieressä on lautasellinen hedelmiä: viinirypäleitä, omenalohkoja ja mandariini. Läksyt on nopeasti tehty. Manner kertoo, että äidinkieli on hänelle niin helppoa, että ”Aapisen voin jättää väliin”.

Siihen on opettajalta saatu lupakin, sillä ekaluokkalainen Manner on lukemisessa niin pitkällä, että ahmii jo Harry Pottereita.

”Osaan nimetä kaikki Harry Potterit”, hän sanoo ja ennen kuin ehdin pysäyttää alkaa Manner luetella: ”Harry Potter ja viisasten kivi, Harry Potter ja salaisuuksien kammio...”

Manner kertoo, että Harry Pottereiden viidettä osaa äiti ei ole antanut hänen lukea.

”Se on kuulemma minulle vielä liian pelottava.”

Mannerin isä Mikko Hansen istuu sohvalla ja hymyilee lapsensa jutuille. Hän kertoo asuneensa Vapaalassa Auran kanssa kaksi vuotta. ”Porkkanaksi” kutsuttu mies kertoo asuneensa kommuuneissa suurimman osan aikuiselämäänsä. Auralla on tavallisesti kaksi kotia, sillä joka toisen viikon hän asuu äitinsä luona.

”Nyt korona-aikana Aura on ollut täällä vähän enemmän. Se sopii minulle hyvin, sillä koronan vuoksi minulta peruuntuivat kaikki kevään ja kesän työt”, Hansen kertoo.

Hansen on ammatiltaan tapahtumajärjestäjä. Hän kertoo, että koska kesän festarikeikat peruuntuivat, ei hänellä näillä näkymin ole koko kesänä lainkaan töitä.

Vapaalan kommuunissa ovat Fagerlundin mukaan hyvin edustettuina useat eri ammattiryhmät. Niemelä esimerkiksi on valtion virkamies. Yksi asukas on päiväkodissa töissä ja toinen on metallityöntekijä. Ulkorakennuksessa asuva Ulla Pieniniemi on hieroja.

Fagerlund kertoo, että yhteisöllinen asuminen on ollut todella opettavaista.

”Erilaisten ihmisten kanssa asuminen on avartanut maailmankuvaani. Keskusteluissa muiden asukkaiden kanssa nousee usein esille erilaisia näkökulmia, mikä auttaa ymmärtämään asioita laajemmin”, Fagerlund sanoo.

10-vuotias Aurelia Sippoin jakaa huoneen äitinsä Henrica Fagerlundin kanssa. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Tärkeintä kommuunissa asumisessa on se, että osaa ajatella yhteistä etua ja ottaa muut huomioon.

”Monet eivät heti alkuun hoksaa, että se yhteinen etu on myös oma etu. Haluamme esimerkiksi pitää asunnon siistinä, että kaikilla olisi täällä hyvä olla. Jos vastuullani olisi vaikka olohuone, tarkoittaisi se sitä että siivoaisin koko olohuoneen, en vain omia sotkujani. Oman vastuualueen hoitaminen on muiden huomioimista, ja samalla se on myös oma etu.”

Vuosia kommuunissa asunut Fagerlund sanoo oppineensa että on tärkeää, että antaminen ja saaminen pysyvät tasapainossa.

”Nämähän ovat usein tulkintakysymyksiä. On tärkeää keskustella aiheesta avoimesti, varsinkin jos joku kokee koko ajan antavansa, mutta ei koe saavansa mitään tilalle.”

Asioita selvitetään yhteisissä talokokouksissa tai talon asukkaille luodussa Facebookin Messenger-viestiryhmässä. Talokokouksia pidetään etenkin silloin, kun joku haluaa vaihtaa vastuualuettaan.

”Yleensä on melko mahdotonta sovittaa kaikkien aikatauluja yhteen niin, että ihan kaikki pääsisivät talokokoukseen paikalle. Parhaiten asiat hoituvat nykyään talon yhteisessä viestiryhmässä.”

Alun perin Fagerlund perusti kommuunin jakaakseen lapsiperhearkea.

”Yksi lapsiperhekommuunin hyvistä puolista on se, että ei tarvitse itse olla koko ajan täydessä viihdytysvalmiudessa. Lastenvahti löytyy yleensä helposti. On talo täynnä lapsia, mutta he eivät ole kaikki täysin minun vastuullani”, Fagerlund kertoo.

Arki on edelleen kommuunin asukkaita eniten yhdistävä tekijä.

”Tämä on toimivaan arkeen perustuva kommuuni. Jotkut myös pettyvät meillä käydessään, kun huomaavat että meillä ei ole yhteisiä tunnepiirituokioita iltaisin. Keskitymme arkeen.”

Yksi pesukone riittää hyvin kommuunin asukkaille, eikä pyykkivuoroja tarvitse erikseen varata. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Yksi tärkeä periaate Vapaalan kommuunissa on päihteettömyys.

”Olemme täysin päihteetön kommuuni, juhlissamme ei koskaan käytetä alkoholia.”

Täysin ehdotonta päihteettömyyttä ei asukkailta kuitenkaan vaadita. Asukkaat voivat tietysti käyttää alkoholia muualla ollessaan tai juoda välillä saunakaljan. Alkoholia ei haluta kommuuniin, sillä on tärkeää että lapsilla on siellä aina turvallinen olo.

Mikko ”Porkkana” Hansen lukee sähköposteja. Taolin Alm selaa kännykkää. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Vapaalan kommuuni on myös eläinystävällinen. Nama-kissan lisäksi siellä asuu akvaariokaloja sekä piharakennuksen yksiössä gekko. Fagerlund kertoo, että jossain vaiheessa yhteisössä asui joukko ihmisiä, jotka eivät olisi halunneet sinne kissoja.

”Siinä vaiheessa käytin perustajajäsenenä ihan aavistuksen verran muita suurempaa äänioikeuttani. Itse en voi muuttaa täältä pois, paitsi lopettamalla kommuunin. Minulla pitää siis olla mukavaa kotona, ja minusta täällä pitää saada olla kissoja”, Fagerlund kertoo.

Lemmikit ovat aina niiden asukkaiden vastuulla, jotka ne omistavat.

”Akvaariokalat ovat minun”, Aurelia Sippoin kertoo.

”Mutta minä hoidan Aurelian kalat”, lisää Henrica-äiti ja hymyilee.

Olohuoneessa näkyy vielä aavistus vapusta. Ainakin yksi huonekasvi on saanut serpentiiniä ylleen. Aurelia Sippoin esittelee Poriksen Sanomia, jonka eri numeroita hän on levittänyt olohuoneen lattialle. Poriksen Sanomat on Sippoinin toimittama lehti, jota asukkaat tilaavat ja lukevat. Poris on lyhenne Porakujasta, jolla asunto sijaitsee.

”Isona haluaisin toimittajaksi”, Sippoin paljastaa.

Sippoinin viulutunti on alkamassa. Koronarajoitusten vuoksi se pidetään Zoom-palvelun kautta etänä. Sippoin katoaa siis huoneensa rauhaan, ja alkaa soittaa.

Aurelia Sippoin, 10, viulutunnilla. Tunti pidetään etänä Zoom-sovelluksen kautta. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Yläkerrasta kuuluu hyräilyä. Hansen hyräilee Sippoinin soittoläksyä.

”Kaikki täällä osaavat Aurelian soittoläksyn ulkoa”, Fagerlund sanoo ja hymyilee.

Yhtäkkiä talossa on hiljaista. Kuuluu ainoastaan pesukoneen hiljainen hurina. Osa porukasta on ulkona pikku metsän riippukeinussa, osa taas omissa huoneissaan.

”Näin tämä juuri menee. Ensin on kova pulina ja sitten kaikki hiljenevät yhtäkkiä. Ei tätä muuten jaksaisikaan”, sanoo Fagerlund.

Niemelä ja Fagerlund keskustelevat keittiössä siitä, mitä haluaisivat viljellä pihan kasvimaalla.

Iltaisin talo hiljenee yhdeksältä. Lapset syövät usein iltapalaa yhdessä ja menevät samoihin aikoihin pesulle. Sen jälkeen vetäydytään oman huoneen rauhaan.

”Välillä meillä aikuisilla on tosin niin hyviä keskusteluja, että emme malta mennä nukkumaan. Saatamme istua keittiössä jutellen pikkutunneille asti sen jälkeen, kun olemme saaneet lapset nukkumaan.”