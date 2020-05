Kytötien ylittävältä kävelysillalla avautuu kumma näky Vantaalla. Rautkallionrinteen yläpuolella neljän metrin korkeudessa leijuu led-näyttö. Lähempänä huomaa, että näyttö leijuu ilmassa kahden pylvään väliin kiinnitettynä. Eivätkö koivukyläläiset katso tarpeeksi televisiota, pitääkö se tuoda uloskin?

Kyseessä ei ole mikään tavallinen televisio, vaan Vantaan kaupungin tilaama videoinstallaatio nimeltään Varpusen sanoja.

Teoksen tehneen kuvataiteilija Vesa-Pekka Rannikon mukaan ikkunan muotoinen näyttö on suora kopio ympäröivien kerrostalojen ikkunoista. Koska teemana ovat kaupunkilinnut, näkyy ruudulla varpusia, jotka istuvat ikään kuin ikkunalaudalla. Silloin tällöin ruudulle tulee runoilija Pauli Tapion kirjoittamia tekstinpätkiä.

Rannikon mukaan videoinstallaatio yrittää saada ihmiset ymmärtämään hitauden ajatuksen.

”Yleensä tällaisia näyttöjä käytetään mainostamiseen ja kuvat ovat nopeita. Tässä näyttöä käytetään toisinpäin, video on hidas ja kuvan muutokset hitaita.”

Näyttö on Rannikon mukaan suunniteltu alueen asukkaille, jotka kävelevät päivittäin näytön ohitse. Siksi on tärkeää, että näyttöä jaksaa katsoa monta kertaa.

”Kukin runo tulee vain kerran 50 minuutin videon aikana.”

Tästä johtuen ohikävelijä saattaa nähdä vain lauseita, jotka eivät tunnu merkitsevän mitään, kuten ”sing we men - sing not we are - ikkunan takana puhuva puisto -ukot ilman koiria”.

”Runot ovat kuin varpusen tsirppauksia, laulahduksia, niitäkään emme täysin ymmärrä”, kertoo Rannikko.

Varpusen sanoja -videoinstallaatio yhdistää Vesa-Pekka Rannikon liikkuvaa kuvaa ja runoilija Pauli Tapion tekstiä. Kuva: Jonna Hovi-Horkan

Pauli Tapio teki teosta varten kahdeksan runoa, jotka kaikki käsittelevät varpusia. Tekstissä näkyy erikielisiä sanoja, koska Koivukylässä asuu useita eri kansallisuuksia.

Installaatiosta on kaksi versiota. Päiväversio näkyy klo 6–22. Yöaikaan pilvimaiseman korvaa kuunvalo.

Varpusen sanoja on osa isompaa taideprojektia nimeltä Lentävät kaupunkilaiset. Projektissa Koivukylän alueelle tehdään taideteoksia, joissa pääosassa ovat linnut.

Toinen Rannikon töistä on Koivukylän kävelysillan kupeessa oleva Sulka ja tähdet -teos. Sillan kaiteessa on veistetty sulka ja pimeään aikaan kävelysillan vieressä olevan kerrostalon seinään heijastetaan valoteos.

Myös Leinelän liikenneympyrässä oleva teräksinen Paikalliset-teos on hänen käsialaansa.

”Se on monumentti kasveille, jotka olivat Leinelässä jo ennen sinne muuttaneita ihmisiä.”